الثلاثاء 07 مايو 2024
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سياسي

البرلمان العربي يشارك في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

البرلمان العربي
البرلمان العربي

شارك  البرلمان العربي، في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي انطلقت، اليوم، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ومثّل البرلمان العربي في هذه الدورة معالي النائب هشام العشيري عضو البرلمان العربي.

 تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون

وقد ناقشت هذه الدورة عددًا من البنود، من بينها تفعيل التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

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تفاصيل الأعمال التحضيرية للدورة

وسبق أعمال الدورة الخامسة، اجتماعات أعمال المنتدى العربي الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي عقد أمس على هامش الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، تحت عنوان "تعزيز جهود مكافحة الفساد.. واقع وتحديات"، وقد شارك في هذا المنتدى أيضًا  النائب هشام العشيري ممثلا عن البرلمان العربي.

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تعزيز الأطر القانونية لمواجهة الفساد

 

وأكد المنتدى، أن مكافحة الفساد مسؤولية تشاركية تقع على عاتق مختلف القطاعات بمجتمعاتنا العربية، ما يستلزم تضافر كافة الجهود لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود والتي تهدد أمن واستقرار الدول، مشددا على أهمية تعزيز الأطر القانونية والتشريعية وتبني نهجًا مستدامًا لمكافحة الفساد والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنيين من البلدان العربية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وجاءت مشاركة البرلمان العربي في هذه الاجتماعات انطلاقًا من الأهمية الكبيرة التي يوليها لتعزيز دور البرلمانيين العرب في مكافحة الفساد وفي إيجاد بنية تشريعية عربية حديثة ومتطورة لمحاربة هذه الظاهرة.

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