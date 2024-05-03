الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البرلمان العربى: الصحافة لها دور ريادى فى كشف جرائم الاحتلال بفلسطين

العسومي
العسومي

صرَّح رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، اليوم الجمعة، بأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة كشف أهمية العمل الصحفي والإعلامي بكل صوره وبتنوع منصاته في التصدي للرواية الإسرائيلية الزائفة، وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية. 

وطالب العسومي، في بيانٍ له اليوم، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، بضرورة بلورة منظومة متكاملة تحمي الدول العربية من الغزو الإعلامي الخارجي ونشر الأفكار المتطرفة، والتي تخدم أجندات خارجية تهدف لنشر ثقافة خارجة عن العادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي في المجتمعات العربية. 

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وشدد رئيس البرلمان العربي على الدور الحيوي والرائد للصحافة في المجتمعات العربية كونها صوتا معبرا حرا يستلهم منه الحقائق، مشددًا على ضرورة الالتزام بضوابط الشفافية والحياد بعيدا عن الأخبار المضللة من أجل ترسيخ إعلام عربي هادف، وتعزيز روح العمل العربي المشترك ووحدة الهدف بين الدول والشعوب العربية، لما تقوم به من دور كحائط صد للرد على المحاولات الخارجية الممنهجة الخبيثة بشق وحدة الصف العربي.

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البرلمان العربي قطاع غزة العدوان الإسرائيلى حرية الصحافة العمل الصحفي

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