الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

خبراء فلسطينيون لـ"الدستور": الاتفاق على صفقة بات قريبا بسبب الضغوط على إسرائيل

غزة
غزة

بذلت مصر جهودا كبيرة خلال الأيام الماضية، لإنهاء حرب غزة بشكل كامل، بعد أن عرضت اقتراحا جديدا يتضمن إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المفاوضات، على أن تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين وكبار السن والمرضى وهدنة لمدة 3 أسابيع وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح.

وفي هذا السياق، قال عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية بقطاع غزة، إن المؤشرات تدل على أن فرصة الاتفاق على صفقة باتت أكبر من السابق لأن الضغوط الداخلية والخارجية على الحكومة الإسرائيلية تتزايد، وأيضًا الضغوط على الإدارة الأمريكية وخصوصا بعد الانتفاضة الطلابية التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية وأخذت في التوسع، وأيضًا قرارات الجنائية الدولية المتوقعة خلال أيام بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين.

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وأضاف المصري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه في المقابل نتنياهو مهدد من إيتمار بن غفير وبتسئيل سموترتيش بحل الحكومة إذا مرر الصفقة والذين يعتقدون أنهم قد يحققوا النصر المطلق وربطه باجتياح رفح وبذلك يحافظ نتنياهو على بقاء حكومته.

وأكد المصري أنه بكل الأحوال نتنياهو وحكومته في ورطة وإذا رفض الصفقة وقرر اجتياح رفح فلن يحقق شيء من أهداف حربه المعلنة على قطاع غزة سواء في استعادة المحتجزين أو القضاء على المقاومة الفلسطينية ولكن سيرتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين وستتسع الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

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أبو لحية:مظاهرات الجامعات الأمريكية شكلت قوة دفع كبيرة لمسار المفاوضات

من جانبه، أكد الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، أن المظاهرات التي باتت في معظم جامعات الولايات المتحدة الأمريكية قد شكلت قوة دفع كبيرة لمسار المفاوضات وتحديدا بالنسبة لضغط الإدارة الأمريكية على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل المضي قدمًا اتجاه الاتفاق وعدم تعطيل الاتفاق، إضافة إلى الاتصال الشخصي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم، هذا يؤكد على رغبة كبيرة من الإدارة الأمريكية هذه المرة في تحقيق اتفاق.

حول وجود انفراجة قريبا في ملف التفاوض، قال أبو لحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المؤشرات تشير إلى ذلك حتى اللحظة ولكن دعنا نترقب لأنه كلما قلنا أننا نقتر، إذ بنتنياهو يضع العراقيل والعصا في الدواليب غير مبالي لكل النداءات التي تدعو للوصول إلى اتفاق".

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