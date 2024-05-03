الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"حماس" ترحب بانضمام تركيا لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

حماس
حماس

ثمنت حركة حماس، صباح اليوم الجمعة، القرارات التي اتخذتها تركيا مؤخرًا انتصارًا للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة مروعة، ومنها وقف التعامل التجاري مع إسرائيل، والإعلان عن الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية.

وأكدت حركة حماس في بيان لها صباح اليوم، أن هذه القرارات امتدادًا وانعكاسًا لموقف الشعب التركي الأصيل الداعم لنضال الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير.

 

دعوة كل الدول لقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني وعزله دوليًا

 ودعت حركة حماس كل الدول، وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى قطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني وعزله دوليًا، والسعي لمحاسبته وقادته على جرائمهم الممنهجة بحق الأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة.

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تركيا تقرر الانضمام لدعوي الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد أعلن والأربعاء الماضي، عن انضمام بلاده إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي، في العاصمة أنقرة، "قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية".

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وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق حل الدولتين أمران أساسيان تم التأكيد عليهما مع قادة دول غربية، لافتًا إلى أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه، وذكر أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم.

يجدر الإشارة إلى أن جنوب إفريقيا رفعت في 29 ديسمبر الماضي، دعوى ضد إسرائيل، في محكمة العدل الدولية في لاهاي، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.

حركة حماس إسرائيل الإبادة الجماعية جنوب أفريقيا العدل الدولية

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