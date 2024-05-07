الثلاثاء 07 مايو 2024
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سياسي

قيادى بالمؤتمر: سيطرة الاحتلال الإسرائيلى على رفح تمثل تهديدًا لأكثر من مليون ونصف فلسطينى

محمود جبر
محمود جبر

قال محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة تمثل تهديدًا لحياة أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني.

وطالب جبر، في تصريحات صحفية له، المجتمع الدولى ومجلس الأمن والجامعة العربية وكل المنظمات الحقوقية الدولية بممارسة دورها المنوط بالضغط على الكيان الإسرائيلى المحتل بكل وسائل الضغط، لوقف الكوارث التى يرتكبها بحق الشعب الفلسطينى من قتل ودمار وتخريب وإبادة واعتداءات على الحقوق المشروعة، ووقف محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مدينة رفح

 

أبعاد موافقة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النار

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر لم ولن تتراجع عن موقفها إزاء القضية الفلسطينية والرافض لفرض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن موافقة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النار وعقد هدنة وتبادل الأسرى تمثل ترجمة حقيقية للجهود المصرية بالتعاون مع شركائها تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين.

برلماني: سيطرة الاحتلال على رفح خرقا فاضحا للقرارات الدولية

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر أن المقترح المصري يضمن الحفاظ على الأرواح التي تزهق وحلحلة القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الموقف الأمريكي من اجتياح رفح

وفي وقت سابق أمس، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في رفح.

وأعلن البيت الأبيض أن هذه المكالمة تأتي على خلفية دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "أخبرنا الحكومة الإسرائيلية بوضوح برأينا حول اجتياح بري كبير لرفح، وسيتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء اليوم".

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن اتفاقًا بشأن عملية إفراج عن الرهائن هو أفضل وسيلة للحفاظ على حياة الرهائن وتجنب غزو رفح، حيث لجأ إليها أكثر من مليون شخص".

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