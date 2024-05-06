"العربى لحقوق الإنسان": اجتياح رفح الفلسطينية جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية

حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من محاولات كيان الاحتلال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية وإطلاقه دعوات لإخلاء المدينة من السكان، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل عدوانا صارخا على القانون الإنساني الدولي، ودعوة لبدء حرب شاملة وجريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية، وإبادة جماعية تتنافى مع جميع الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

صمت دولى مخزٍ

وحذر المرصد العربي لحقوق الإنسان، في بيانه اليوم، من خطورة هذا الاجتياح، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل لوقف هذه المجازر الوحشية، مؤكدا أن الصمت المخزي حيال هذه الجرائم أصبح جريمة أخرى يرتكبها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية بمحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي وقيادته على هذه الجرائم، مؤكدا أن الوقت قد حان للتحرك وبشكل فوري، فحياة مليون ونص المليون فلسطيني أصبحت في يد محتل غاصب أصابه الجنون، يستخدم آلة الحرب ضد شعب أعزل وأطفال ونساء، وضد منظمات الإغاثة الإنسانية.

وثمّن المرصد العربي لحقوق الإنسان الجهود العربية المبذولة لوقف هذه المجازر، والعودة لطاولة المفاوضات، والاتفاق على هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي أصبح يعاني من مجاعة دون أن يتحرك المجتمع الدولي.

البرلمان العربى يحذر من بدء تمهيد كيان الاحتلال لاجتياح رفح

وفي وقت سابق اليوم، حذر البرلمان العربى من بدء كيان الاحتلال التمهيد لاجتياح مدينة رفح وارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية بحق مليون ونصف المليون فلسطيني، محملًا كيان الاحتلال المسئولية كاملة عن التصعيد الخطير للأحداث، وعرقلة مسيرة المفاوضات لإنهاء العدوان.

ودعا البرلمان العربي، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبته على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان، محذرًا من الصمت المخزي الذي يشجع قادة كيان الاحتلال بالاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وأكد البرلمان العربى ضرورة وقف إطلاق النار وإحلال السلام، وضرورة السعي لحل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.