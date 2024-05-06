الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"العربى لحقوق الإنسان": اجتياح رفح الفلسطينية جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية

المرصد العربي لحقوق
المرصد العربي لحقوق الإنسان

حذر المرصد العربي لحقوق الإنسان من محاولات كيان الاحتلال اجتياح مدينة رفح الفلسطينية وإطلاقه دعوات لإخلاء المدينة من السكان، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل عدوانا صارخا على القانون الإنساني الدولي، ودعوة لبدء حرب شاملة وجريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية، وإبادة جماعية تتنافى مع جميع الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

تيار الإصلاحي الحر: اقتحام الاحتلال رفح الفلسطينية انتهاكا سافرا للأعراف والمواثيق الدولية

صمت دولى مخزٍ

وحذر المرصد العربي لحقوق الإنسان، في بيانه اليوم، من خطورة هذا الاجتياح، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل لوقف هذه المجازر الوحشية، مؤكدا أن الصمت المخزي حيال هذه الجرائم أصبح جريمة أخرى يرتكبها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

 

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بـ"رفح" الفلسطينية

وطالب المرصد العربي لحقوق الإنسان، محكمة العدل الدولية بمحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي وقيادته على هذه الجرائم، مؤكدا أن الوقت قد حان للتحرك وبشكل فوري، فحياة مليون ونص المليون فلسطيني أصبحت في يد محتل غاصب أصابه الجنون، يستخدم آلة الحرب ضد شعب أعزل وأطفال ونساء، وضد منظمات الإغاثة الإنسانية.

وثمّن المرصد العربي لحقوق الإنسان الجهود العربية المبذولة لوقف هذه المجازر، والعودة لطاولة المفاوضات، والاتفاق على هدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الذي أصبح يعاني من مجاعة دون أن يتحرك المجتمع الدولي.

طارق عبد العزيز: موقف القاهرة لإيقاف الحرب على غزة تأكيد للثوابت الوطنية المصرية

البرلمان العربى يحذر من بدء تمهيد كيان الاحتلال لاجتياح رفح 

وفي وقت سابق اليوم، حذر البرلمان العربى من بدء كيان الاحتلال التمهيد لاجتياح مدينة رفح وارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية بحق مليون ونصف المليون فلسطيني، محملًا كيان الاحتلال المسئولية كاملة عن التصعيد الخطير للأحداث، وعرقلة مسيرة المفاوضات لإنهاء العدوان.

ودعا البرلمان العربي، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي للضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من ارتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبته على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان، محذرًا من الصمت المخزي الذي يشجع قادة كيان الاحتلال بالاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

وأكد البرلمان العربى ضرورة وقف إطلاق النار وإحلال السلام، وضرورة السعي لحل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. 

المرصد العربي لحقوق الإنسان كيان الاحتلال الصهيوني اجتياح مدينة رفح الفلسطينية الجرائم الإسرائيلية جرائم إسرائيل في غزة رفح اجتياح رفح الفلسطينية الدستور

الأكثر قراءة

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

عناصر الإطفاء المصرية تسيطر على حريق مخازن المساعدات فى الجانب الفلسطينى (فيديو)

مصر تحذر من مخاطر عملية عسكرية إسرائيلية محتملة بـ"رفح" الفلسطينية

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

قرار عاجل من النيابة بشأن عصام صاصا بعد "حادث الدائرى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث