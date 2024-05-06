قيادى بالمؤتمر: إطلاق اسم الرئيس على مدينة بسيناء يعبّر عن تقدير القبائل جهود القيادة السياسية

قال وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن إطلاق اسم الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدينة بمحافظة شمال سيناء يعبر عن تقدير القبائل بسيناء للرئيس السيسي، للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، على مستوى القضاء على الإرهاب من جهة وإحداث نهضة تنموية حقيقية وشاملة في سيناء، والذي يسعى بكل ما يملك من حكمة وقدرة وتواصل لحماية الأمن القومي لمصر، وأيضا موقف مصر الثابت والمبدئي في رفض العدوان والسعي الدءوب للتوصل إلى حل سياسي ينهي المعاناة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 67.



تخصيص مئات المليارات لتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء

وأكد الربان وليد جودة أن أرض الفيروز "سيناء" لها مكانة خاصة في نفوس المصريين وتحظى بأهمية كبيرة لموقعها الاستراتيجي، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم عام 2014 كان مؤمنا بأن التنمية هى خط الدفاع الأول عن سيناء، وتم تخصيص مئات المليارات لتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار في سيناء، بدأت بإقامة الأنفاق التى ربطت سيناء بالوادي والدلتا وإعادة تشغيل خط السكك الحديدية.



مشروعات تنموية متعددة لتطوير سيناء

وأضاف: تم إنشاء شبكة طرق، بجانب محطات تنقية المياه وإعادة استخدامها واستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة، وخلق فرص عمل مستمرة لأبناء سيناء عبر المشروعات التنموية المختلفة، علاوة على ذلك جعل الرئيس السيسي الأمن أولوية قصوى في سيناء، واتخذت الحكومة إجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة، ما أدى إلى تحسن كبير في الوضع الأمني.

توحيد صفوف الكيانات الوطنية

وأشار الربان وليد جودة إلى أن تدشين اتحاد القبائل العربية يوحد صفوف الكيانات الوطنية خلف الدولة المصرية لحماية أمنها والحفاظ على سيادة مصر على أرضها، في ظل التهديدات من الكيان الصهيوني المتتالية، والمخطط الذي يسعى إليه الاحتلال لتهجير الأشقاء الفلسطينيين، وتبني القضايا الوطنية، والتواصل مع كافة القبائل والرموز العربية للوصول إلى القواسم المشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها ودعما للقائد الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي.