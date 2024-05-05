الأحد 05 مايو 2024
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سياسي

برلمانية الوفد: مصر تتحرك فى كل الاتجاهات من أجل وقف حرب الإبادة الإسرائيلية فى غزة

الدكتور ياسر الهضيبي
الدكتور ياسر الهضيبي

ثمّن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية، يتم خلالها تبادل المحتجزين من الجانبين، وإرجاء التفكير في أي عملية عسكرية إسرائيلية شاملة في مدينة رفح الفلسطينية، القريبة من الحدود المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك في كل الاتجاهات من أجل وقف حرب الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين في قطاع غزة.

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مصر تؤمن بأهمية الحوار والتفاوض في حل الأزمات

وقال "الهضيبي" إن مصر تؤمن بأهمية الحوار والتفاوض في حل الأزمات والمشكلات، من أجل تجنيب شعوب المنطقة أي صراعات تودي إلى فقدان الأمن والاستقرار، خاصة أن الحروب لا يمكنها وضع حلول جذرية لأي قضية أو صراع، ففي النهاية يجلس الجميع على مائدة واحدة للتفاوض، مشيرًا إلى أن الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة أودت بحياة أكثر من 34 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، وهو ما يتطلب وضع نهاية لهذا التوحش الإسرائيلي، ومحاولة إيجاد حل يضمن وقف نزيف الدم الفلسطيني والتخريب الذي حول القطاع إلى منطقة غير قابلة للعيش والحياة بعد تدميره بشكل شبه كامل.

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مصر حريصة على خلق ضغط دولي لإثناء إسرائيل عن اجتياح رفح 

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر حريصة على خلق ضغط إقليمي ودولي لإثناء إسرائيل عن اجتياح رفح الفلسطينية بريًا، كونها المأوى الأخير لما يقرب من مليون ونصف نازح فلسطينى، بالإضافة إلى أنها تقع بمحاذاة الحدود المصري، الأمر الذي يُشكل تهديدًا للأمن القومي المصري، وهو الأمر الذي لن تقبل به مصر بأي حال، مؤكدًا أن مصر لديها العديد من السيناريوهات للتعامل مع هذه الخطوة حال إصرار إسرائيل على القيام بها.

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جهود مصر في دعم أهالي غزة 

وأكد النائب ياسر الهضيبي أن مصر منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي، تقوم بملحمة إنسانية من أجل إنفاذ المساعدات للشعب الفلسطيني، حيث وفرت مصر النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة، والتي تم إنفاذها معبر رفح رغم الحصار والعقاب الجماعي، والعراقيل غير القانونية التي تضعها إسرائيل أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات، وهو ما دفع مصر للجوء إلى الإنزال الجوي للمساعدات والتي وصلت إلى جميع أنحاء القطاع، داعيًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 واستحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية لداخل القطاع.

كما طالب "الهضيبي" بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة، مؤكدًا أن تحقيق السلام الدائم والعادل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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