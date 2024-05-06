الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

قيادى بمستقبل وطن: العلاقات بين مصر والكويت تعيش أفضل عصورها فى عهد الرئيس السيسى

المهندس محمد رزق
المهندس محمد رزق

أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لمصر ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي لها دلالات مهمة لغاية، خاصة أن هذه الزيارة الرسمية الأولى لأمير الكويت إلى مصر منذ توليه مقاليد الحكم في ديسمبر من العام الماضي، وهو ما يعكس حرص أمير الكويت على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة السياسية والعسكرية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والإعلامية والسياحية والصحية والزراعية والصناعية ومختلف القطاعات الهامة الأخرى.

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وقال "رزق" إن العلاقات المصرية الكويتية تتمتع بتاريخ طويل من التعاون والصداقة، كما تتميز العلاقات بين البلدين بالتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي، وهو ما ساهم في تعزيز الروابط بين البلدين، موضحًا أن العلاقات المصرية الكويتية تشهد زخمًا كبيرًا خلال فترة حكم الرئيس السيسي، خاصة في ظل العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين، من أجل تعزيز التعاون الثنائي في كل مجالات العمل المشترك، وتعزيز علاقات التعاون التاريخية الراسخة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات الحيوية.

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وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن العلاقات بين مصر والكويت تعيش أفضل عصورها في عهد الرئيس السيسي بفضل التنسيق والتشاور بينف والرئيس السيسي، وأمير الكويت، وهو ما ينعكس بشكل واضح على كل أوجه التعاون المشترك بين البلدين لصالح شعبي البلدين، مؤكدًا أن العلاقات المصرية الكويتية على مدار العقود الماضية تشهد تطورًا كبيرًا في كل المجالات، كما أن مصر والكويت جزء من الإطار العربى وعلاقتهما التاريخية وثيقة حتى من قبل إعلان الكويت، وكانت مصر سندًا رئيسيًا للأشقاء.

وأشار "رزق" إلى أن هناك تطابقًا كبيرًا في المواقف بين البلدين في العديد من القضايا الحيوية والهامة، التي تخص المنطقة والعالم، خاصة مع التأكيد المصرى الكويتى على ضرورة الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى غزة وهو شىء مهم، وكذلك الزيارة التاريخية لأمير الكويت لمصر تسهم في زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر وزيادة معدل التبادل التجاري ليلبي طموحات الجانبين، خاصة أن دولة الكويت تحتل مكانة متميزة بين الاستثمارات العربية في السوق المصرية، ما يدلل على ثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري.

المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن العلاقات المصرية الكويتية زيارة أمير الكويت إلى مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

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