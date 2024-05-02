صحف الكويت تبرز تأكيد الأمير مشعل أن زيارته لمصر تعزز التعاون المثمر البنّاء بين البلدين

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس، تأكيد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن زيارته لمصر تعزز التعاون المثمر البناء بين البلدين، وتجسد الحرص على الارتقاء به فى شتى المجالات، بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق آمال الشعبين الكويتى والمصرى.

وفي صحيفة القبس الكويتية وتحت عنوان "تجمعنا بمصر علاقات راسخة" أوضحت الصحيفة أن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، أكد أن زيارته إلى مصر ستعزز التعاون المثمر البناء بين الكويت ومصر في شتى المجالات.

وفي صحيفة السياسة الكويتية وتحت عنوان "الرفعة والازدهار لمصر"، قالت الصحيفة، إن أمير الكويت أعرب في ختام زيارته لمصر عن بالغ الشكر وعميق الامتنان؛ لما لمسناه وأعضاء الوفد المرافق من حفاوة استقبال وحسن وفادة وكرم ضيافة، عكست خالص مودتكم وفائق تقديركم، وعبرت عما يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات أخوية راسخة وروابط وثيقة ممتدة عبر عقود طويلة من الزمن.

وتحت عنوان "زيارة مصر تعزز التعاون المثمر" نوهت صحيفة الأنباء الكويتية بأن الأمير بعث ببرقية شكر للرئيس السيسي في ختام الزيارة عبر خلالها عن الشكر والثناء على منحه "قلادة النيل"، مؤكدًا اعتزازه بهذا الوسام الرفيع، مثمنًا هذه البادرة الكريمة؛ لما تحمله من معاني المودة الصادقة والتقدير الأخوي اللذين نبادلكم إياهما.