الإثنين 18 مارس 2024
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اقتصاد

هشام أبو العطا: جذب الاستثمارات الأوروبية يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني

المهندس هشام أبو
المهندس هشام أبو العطا

قال المهندس هشام أبو العطا الرئيس السابق للشركة القابضة للتشييد والتعمير أنه يجب على الحكومة المصرية والقطاع الخاص تكثيف الجهود لتعزيز جذب الاستثمارات الأوروبية وتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، لتحقيق الازدهار الاقتصادي ورفاهية المجتمع المصري بشكل شامل.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن جذب الاستثمارات الأوروبية  يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني ويساعد مصر  في تقليل اعتمادها على مصادر دخل محددة مثل السياحة أو الصادرات الزراعية، وبالتالي تقليل التأثيرات السلبية المحتملة لتقلبات هذه القطاعات.

 

وقال أن الاستثمارات الأوروبية في مصر تعزز الابتكار ونقل التكنولوجيا بفضل التعاون مع كبري الشركات الأوروبية، ما يمكن الشركات المحلية في مصر تطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الجديدة في عملياتها، ويدعم الابتكار وزيادة الإنتاجية.

 

 وأشار الي أن تعزز الاستثمارات الأوروبية في مصر التوازن الاقتصادي وتقليل العجز في الميزان التجاري من خلال توجيه الاستثمارات نحو صادرات مصر وتعزيز الإنتاج المحلي، يمكن تحقيق توازن أفضل في التجارة الخارجية وتقليل الاعتماد على الواردات.

 

 وأكد أنه يمكن القول إن جذب الاستثمارات الأوروبية في مصر يعد عاملًا حيويًا لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، ويجب على الحكومة المصرية والقطاع الخاص تعزيز التعاون مع الشركات الأوروبية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة 

 

وأوضح أنه تعتبر العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا من أهم العلاقات الدولية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي للبلدين. يعود تاريخ التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا إلى سنوات طويلة، وقد شهد هذا التعاون تطورات هامة على مر الزمن.

 

وأوضح أنه تعتبر الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث تمثل الدول الأوروبية سوقًا مهمًا لصادرات مصر ومصدرًا رئيسيًا للاستيرادات. تتضمن التعاونات الاقتصادية بين البلدين مجالات متنوعة مثل التجارة، الاستثمار، التكنولوجيا، السياحة، الزراعة، والطاقة

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