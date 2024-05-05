الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: تقرير فيتش شهادة نجاح للمسار الاقتصادى للدولة وطمأنة لأصحاب الأعمال بالخارج

النائب حسن عمار
النائب حسن عمار

اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن رفع وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية يأتي نتاجًا لما اتخذته مصر من سياسات نقدية جديدة بالتسعير العادل للجنيه، ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في 6 مارس، والتي كانت بمثابة ضربة قاضية للسوق السوداء والحد من معدلات التضخم، لافتًا إلى أن تقرير فيتش يُعد شهادة نجاح لمسار الدولة الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، والذي ساهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري ومرونته في استيعاب الصدمات الخارجية وتداعيات التوترات الإقليمية الراهنة.

أستاذ اقتصاد: تعديل وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى مهم لنظرة المؤسسات الدولية لمصر

استقرار سعر الصرف

وأضاف "عمار" أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة ساعدت على تحقيق استقرار لسعر الصرف يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات، لا سيما أن اتفاق رأس الحكمة خفف ضغوط السيولة الخارجية على مصر، وساعد مصر في تغطية احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة، لا سيما وأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، نموذج مهم للشراكات الاستثمارية الإيجابية بين الحكومة والقطاع الخاص كجزء من استراتيجية متكاملة للدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، لوضعه على خريطة التنمية الشاملة.

محللون: تعديل "فيتش" شهادة ثقة جديدة تسهم فى جذب الاستثمار الأجنبى

رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين  

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تقرير فيتش رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين وأصحاب الأعمال بالخارج بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، والذي يظل صامدًا أمام كل التحديات الراهنة، كما أنها تعطى دلالة إيجابية على وجود خارطة طريق اقتصادية يتم تنفيذها بكل دقة وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مشروع رأس الحكمة فتح الباب واسعًا أمام شراكات استثمارية كبرى مثيلة على مستوى الجمهورية وبقيم استثمارية أعلى، وهو ما يبشر باستمرار حالة الانفراجة الاقتصادية الحالية وفتح آفاق جديدة في إقامة المشروعات التنموية للبلاد.

مصرفى يكشف أسباب رفع فيتش التصنيف الائتمانى السيادى لمصر

وأكد "عمار" أن الدولة حرصت على استمرار خطوات الإصلاحات الهيكلية التي تُمهد الطريق للنمو الاقتصادي في مصر، جنبًا إلى جنب التعديلات التشريعية والمؤسسية التي لعبت دورًا مهمًا في تزايد وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها تعديل قانون الاستثمار، وتسهيل تأسيس الشركات، مشددًا على أن تأكيد فيتش على تباطؤ مؤشر التضخم إلى أقل من 25% على أساس سنوي في فبراير دليل على الرغبة الجادة لدى الدولة في ضبط أسعار السوق ودفع عجلة الإنتاج بمزيد من الإفراجات الجمركية للبضائع، والتي أصبح الشارع يجني ثمارها.

النائب حسن عمار قرير فيتش أصحاب الأعمال بالخارج التصنيف الاقتصادي لمصر اقتصاد مصر التقيم الاقتصادي لمصر تصنيف مصر تحسين تصنيف مصر الائتماني الدستور

مواد متعلقة

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

"العسومي" يدعو إلى تبني منهجية عربية استباقية للاقتصاد الرقمي

الحركة الوطنية: دعم قطاع الصناعة يقلل الفجوة الاستيرادية ويزيد الإنتاج المحلي

"المؤتمر": تدشين مدينة السيسى بسيناء رسالة للعالم بقدرة مصر على حماية أمنها القومى

"العربي لحقوق الإنسان": تطوير منظومة القوانين العمالية ركيزة أساسية لنهضة المجتمعات العربية

هانى العسال يدعو لإطلاق حملة عالمية تروج لسياحة حفلات الزفاف.. ويؤكد: نمتلك مقومات وفيرة

النائبة رحاب موسى: لقاء الرئيس السيسي وأمير الكويت تأكيد لقوة العلاقات بين البلدين

أحمد صبور يهنئ عمال مصر بعيدهم.. ويؤكد: شركاء فى التنمية والبناء

الأكثر قراءة

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

عاجل| كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

مصدر رفيع المستوى: تقدم إيجابى فى "مفاوضات الهدنة" وما يتم نشره من بنود الاتفاق فى وسائل الإعلام غير دقيق

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين