الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: سيطرة الاحتلال على رفح خرق فاضح للقرارات الدولية

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

أدان النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن سيطرة الاحتلال على رفح يعد خرقًا فاضحًا للقرارات الدولية التي تدين الاحتلال وتطالب بانسحابه.

وتابع عضو مجلس النواب أن هذه الأفعال العدوانية تسببت في تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة وزيادة معاناة السكان المحليين.

وشدد النائب زكي عباس على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل ضد هذه الانتهاكات، والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، فضلًا عن اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

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عباس: مصر لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن ولم تتخل عن دعم القضية الفلسطينية وتحقيق العدالة والمساواة للشعب الفلسطيني ودعم حقهم في الحرية والكرامة.

وطالب النائب زكي عباس بضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكه حقوق الإنسان واختراق القوانين والتشريعات الدولية، وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني.

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رفح في ظل الاحتلال

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن العالم يدرك أن رفح هى المنطقة الأشد اكتظاظًا بالسكان فى غزة، التى يلجأ إليها 1.5 مليون شخص كملاذ أخير لهم– وما يزيد على النصف مليون منهم من الأطفال، وسيطرة الاحتلال عليها سيتسبب في قتل آلاف المدنيين الإضافيين، وستتعرض الكميات القليلة من المساعدات الإنسانية الحالية لخطر التوقف التام.

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في رفح.

وأعلن البيت الأبيض أن هذه المكالمة تأتي على خلفية دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح في جنوب قطاع غزة.

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