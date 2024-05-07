برلمانية الوفد تحذر من اجتياح رفح الفلسطينية: له تداعيات سلبية على المنطقة والعالم

استنكر الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الإصرار الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، رغم إعلان حركة حماس الموافقة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في مقابل إتمام صفقة لتبادل المحتجزين بين الطرفين، بالإضافة إلى زيادة حجم المساعدات التي يتم إنفاذها يوميًا إلى القطاع، محذرًا من التداعيات السلبية لاجتياح رفح على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال "الهضيبي" إن اجتياح رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة أن المدينة الصغيرة تؤوي أكثر من مليون فلسطيني نازح من مختلف مناطق القطاع، هروبًا من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا على أن اجتياح رفح الفلسطينية يمثل تهديدًا صارخًا للأمن القومي المصري، وهو ما لن تقف أمامه مصر مكتوفة الأيدي، فمصر لديها من الحلول الكثير للتعامل مع أي سيناريو قادم.

جهود مصر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تعمل بجد وإخلاص من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأصعب الظروف الإنسانية منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، كذلك محاولة تجنيب المنطقة أي صراعات تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن توتر الأوضاع في الشرق الأوسط ستكون له انعكاسات على العالم، ومن ثم فمن مصلحة جميع الأطراف إنهاء هذا الصراع للوصول إلى التهدئة.

برلمانية الوفد تطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع لمنع إسرائيل من اجتياح رفح



ودعا "الهضيبي" المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والجاد لمنع إسرائيل من اجتياح رفح الفلسطينية بريًا، والتخلي تمامًا عن سيناريو تهجير الفلسطينيين قسريًا من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في رفح.

وأعلن البيت الأبيض أن هذه المكالمة تأتي على خلفية دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح في جنوب قطاع غزة.