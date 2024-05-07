الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية الوفد تحذر من اجتياح رفح الفلسطينية: له تداعيات سلبية على المنطقة والعالم

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

استنكر الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الإصرار الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، رغم إعلان حركة حماس الموافقة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في مقابل إتمام صفقة لتبادل المحتجزين بين الطرفين، بالإضافة إلى زيادة حجم المساعدات التي يتم إنفاذها يوميًا إلى القطاع، محذرًا من التداعيات السلبية لاجتياح رفح على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا شىء يبرر الهجوم المتهور على مدينة رفح

وقال "الهضيبي" إن اجتياح رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة أن المدينة الصغيرة تؤوي أكثر من مليون فلسطيني نازح من مختلف مناطق القطاع، هروبًا من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مشددًا على أن اجتياح رفح الفلسطينية يمثل تهديدًا صارخًا للأمن القومي المصري، وهو ما لن تقف أمامه مصر مكتوفة الأيدي، فمصر لديها من الحلول الكثير للتعامل مع أي سيناريو قادم.

برلمانى: سيطرة الاحتلال على رفح خرق فاضح للقرارات الدولية

جهود مصر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تعمل بجد وإخلاص من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأصعب الظروف الإنسانية منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، كذلك محاولة تجنيب المنطقة أي صراعات تؤثر على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدًا أن توتر الأوضاع في الشرق الأوسط ستكون له انعكاسات على العالم، ومن ثم فمن مصلحة جميع الأطراف إنهاء هذا الصراع للوصول إلى التهدئة.

مسؤول أمريكي: هدف إدارة بايدن التأكد من وقف إطلاق النار الأولى سيصبح مستداما

برلمانية الوفد تطالب المجتمع الدولي بالتحرك السريع لمنع إسرائيل من اجتياح رفح 


ودعا "الهضيبي" المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والجاد لمنع إسرائيل من اجتياح رفح الفلسطينية بريًا، والتخلي تمامًا عن سيناريو تهجير الفلسطينيين قسريًا من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأجرى الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في رفح.

وأعلن البيت الأبيض أن هذه المكالمة تأتي على خلفية دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح في جنوب قطاع غزة.

المقترح المصري لوقف إطلاق النار الاصرار الإسرائيلي علي اجتياح مدينة رفح الفلسطينية اجتباح مدينة رفح الفلسطينية أحداث الحرب على غزة الدكتور ياسر الهضيبي

مواد متعلقة

برلمانى: سيطرة الاحتلال على رفح خرق فاضح للقرارات الدولية

قيادى بمستقبل وطن: مصر نجحت فى فرض الهدنة الإنسانية بغزة

"العربى لحقوق الإنسان": اجتياح رفح الفلسطينية جريمة مكتملة الأركان بحق الإنسانية

البرلمان العربى يحذر من اجتياح كيان الاحتلال لرفح الفلسطينية

قيادى بالمؤتمر: إطلاق اسم الرئيس على مدينة بسيناء يعبّر عن تقدير القبائل جهود القيادة السياسية

المؤتمر: الاقتصاد المصرى استعاد عافيته.. وشهادة فيتش شهادة ميلاد جديدة

برلماني: تعديل "فيتش" نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري شهادة ثقة كبيرة

برلمانية الوفد: مصر تتحرك فى كل الاتجاهات من أجل وقف حرب الإبادة الإسرائيلية فى غزة

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

كواليس قبول حماس هدنة غزة.. لماذا اشتعل الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

القبض على مجدى شطة "متلبسًا" فى المرج

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة

حرب غزة.. اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإسرائيليين يطالبون بصفقة تبادل