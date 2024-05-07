الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا شىء يبرر الهجوم المتهور على مدينة رفح

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، اليوم، أنه لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحذر فرانسيس، في منشور له على منصة إكس، من شن أي عملية عسكرية إسرائيلية على مدينة رفح التي يقطنها أكثر من مليون نازح.

وشدد فرانسيس على أن شن عملية برية شرق رفح سيتسبب في مزيد من الكوارث الإنسانية.

وتابع فرانسيس: "أقولها صراحة، لا شيء يبرر الهجوم المتهور على رفح، والذي سيؤدي إلى المزيد من الكوارث الإنسانية".

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كتائب القسام: قصفنا قوات الاحتلال المتوغلة شرق معبر رفح بقذائف الهاون

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون

وسبق، وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم، عن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

ونفذت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، أعمال تخريب وتدمير داخل معبر رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات من الفرقة 162 نفذت عملية مباغتة وفي مناطق محدودة لتحييد أهداف تابعة لمنظمة حماس شرقي رفح.

ورفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، العلم الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بعد اقتحام جيش الاحتلال مرافق المعبر الواقع جنوبي قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، نقلًا عن هيئة المعابر في غزة، أن حركة المسافرين ودخول المساعدات توقفت بشكل كامل إلى قطاع غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه بات يسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر، متابعًا أن القوات الخاصة تمشط المنطقة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته تعمل في منطقة محددة في شرق رفح، وتم إجلاء الغالبية العظمى من السكان في منطقة العمليات العسكرية.

يجدر الإشارة إلى أن دبابات الاحتلال توغلت في مدينة رفح، فجر اليوم، بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حركة حماس لا يلبي مطالبها.

ونفى مراسل فضائية القاهرة الإخبارية بمعبر رفح وجود محاولات نزوح من قبل المواطنين الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح.

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عاجل| كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

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