مسئول أمريكى: هدف إدارة بايدن التأكد من وقف إطلاق النار الأولى سيصبح مستدامًا

قالت "موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسئول أمريكي، إن هدف إدارة الرئيس جو بايدن التأكد من أن وقف إطلاق النار الأولى لمدة 6 أسابيع سيصبح مستداما.

جاء ذلك وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، اليوم الثلاثاء.

فيما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن أوقفت تسليم ذخائر دقيقة لإسرائيل للضغط عليها لعدم القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية.

وقالت وكالة رويترز الأمريكية إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على رفح الفلسطينية.