"القاهرة الإخبارية": إصابات جراء قصف إسرائيلى استهدف عددًا من المواطنين برفح الفلسطينية

أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية برفح الفلسطينية، بشير جبر، على وجود إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف عددًا من المواطنين في شارع صلاح الدين بمدينة رفح الفلسطينية.

استشهاد أب واثنين من أولاده بقصف على منزل عائلة الدريملي بحي الصبرة

وتابع أن هناك غارات تشنها طائرات الاحتلال الإسرائيلية تجاه مدينة الزهراء شمال المحافظة الوسطي بقطاع غزة، بجانب استشهاد أب واثنين من أولاده بقصف على منزل عائلة الدريملي بحي الصبرة في غزة.