صحة الشيوخ: موافقة حماس على المقترح المصرى ترجمة حقيقية لدور مصر فى الحفاظ على القضية

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة السكان بمجلس الشيوخ، إن موافقة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النار وعقد هدنة وتبادل الأسرى تمثل ترجمة حقيقية للجهود المصرية بالتعاون مع شركائها تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين.



وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن المقترح المصري يضمن الحفاظ على الأرواح التي تزهق وحلحلة القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

موقف مصر الثابت إزاء القضية الفلسطينية

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن مصر لم ولن تتراجع عن موقفها إزاء القضية الفلسطينية والرافض لفرض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.



وطالب النائب علي مهران المجتمع الدولى ومجلس الأمن والجامعة العربية وكل المنظمات الحقوقية الدولية بممارسة دورها المنوط بالضغط على الكيان الإسرائيلى المحتل بكل وسائل الضغط لوقف الكوارث التى يرتكبها بحق الشعب الفلسطينى من قتل ودمار وتخريب وإبادة واعتداءات على الحقوق المشروعة، ووقف محاولات تصفية القضية الفلسطينية.



وحذر رئيس صحة الشيوخ من اقتحام مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اجتياح رفح الفلسطينية يمثل تهديدًا لحياة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني.

الموقف الأمريكي من اجتياح رفح

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، اتصالات هاتفية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في رفح.

وأعلن البيت الأبيض أن هذه المكالمة تأتي على خلفية دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "أخبرنا الحكومة الاسرائيلية بوضوح برأينا حول اجتياح بري كبير لرفح وسيتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء اليوم".

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن اتفاقًا بشأن عملية إفراج عن الرهائن هو أفضل وسيلة للحفاظ على حياة الرهائن وتجنب غزو رفح، حيث لجأ إليها أكثر من مليون شخص".