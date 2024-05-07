الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

صحة الشيوخ: موافقة حماس على المقترح المصرى ترجمة حقيقية لدور مصر فى الحفاظ على القضية

النائب علي مهران
النائب علي مهران

قال الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة السكان بمجلس الشيوخ، إن موافقة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النار وعقد هدنة وتبادل الأسرى تمثل ترجمة حقيقية للجهود المصرية بالتعاون مع شركائها تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين.


وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن المقترح المصري يضمن الحفاظ على الأرواح التي تزهق وحلحلة القضية الفلسطينية بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

عاجل| كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

موقف مصر الثابت إزاء القضية الفلسطينية

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن مصر لم ولن تتراجع عن موقفها إزاء القضية الفلسطينية والرافض لفرض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.


وطالب النائب علي مهران المجتمع الدولى ومجلس الأمن والجامعة العربية وكل المنظمات الحقوقية الدولية بممارسة دورها المنوط بالضغط على الكيان الإسرائيلى المحتل بكل وسائل الضغط لوقف الكوارث التى يرتكبها بحق الشعب الفلسطينى من قتل ودمار وتخريب وإبادة واعتداءات على الحقوق المشروعة، ووقف محاولات تصفية القضية الفلسطينية.


وحذر رئيس صحة الشيوخ من اقتحام مدينة رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن اجتياح رفح الفلسطينية يمثل تهديدًا لحياة أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني.

كتائب القسام: قصفنا قوات الاحتلال المتوغلة شرق معبر رفح بقذائف الهاون

الموقف الأمريكي من اجتياح رفح

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، اتصالات هاتفية برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن العملية العسكرية في رفح.

وأعلن البيت الأبيض أن هذه المكالمة تأتي على خلفية دعوة الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين إلى إخلاء شرق رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "أخبرنا الحكومة الاسرائيلية بوضوح برأينا حول اجتياح بري كبير لرفح وسيتحدث الرئيس مع رئيس الوزراء اليوم".

وأضاف: "ما زلنا نعتقد أن اتفاقًا بشأن عملية إفراج عن الرهائن هو أفضل وسيلة للحفاظ على حياة الرهائن وتجنب غزو رفح، حيث لجأ إليها أكثر من مليون شخص".

الصحة السكان بمجلس الشيوخ حماس موافقة حماس على المقترح المصري بوقف إطلاق النار رفح غزة الدستور

الأكثر قراءة

ليلة فى الحجز.. تطورات قضية عصام صاصا فى دهس شاب على الدائرى

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

بعد ضبطه متلبسًا.. مجدى شطة: "السلاح بتاعى والمخدرات مش بتاعتى"

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

القبض على مجدى شطة "متلبسًا" فى المرج

"القاهرة الإخبارية" تكشف حقيقة سيطرة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح وكرم أبوسالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

صور

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

محطة تل أبيب

المزيد

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟

كواليس سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطينى من معبر رفح ومخططاته لإغلاق شريان حياة غزة

إسرائيل: سنرسل وفدًا للقاء الوسطاء بعد موافقة حماس على مقترح الهدنة