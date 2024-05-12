الأحد 12 مايو 2024
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سياسي

قيادي بـ"المؤتمر": تعميق التصنيع المحلي خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني

الدكتور مصطفى أباظة
الدكتور مصطفى أباظة

قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي خطوة هامة لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أباظة في تصريحات صحفية له، أن تعميق التصنيع المحلي سيسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات المصري.

عارف: تعميق التصنيع المحلي يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير الدولار

 تعميق التصنيع المحلي سيعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري

وأضاف أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن تعميق التصنيع المحلي سيعمل على خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى دعم الابتكار والتكنولوجيا في مصر، وتحسين جودة المنتجات المصرية.
وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن الحكومة المصرية تنفذ مبادرات مختلفة لتعميق التصنيع المحلي ودعم السوق المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وتحسين البنية التحتية.

المؤتمر الدولى لتحلية المياه يوصى بإنشاء تحالفات بحثية لتعزيز التصنيع المحلى

 

المؤتمر يطالب الحكومة بالترويج الجيد للمنتجات المصرية


وشدد أمين اللجان المتخصصة، على ضرورة الترويج الجيد للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وفي نفس الوقت زيادة تنافسية المنتجات ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد،

وأشار أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن تعميق التصنيع المحلي يعزز الإنتاج ويسهم في زيادة الصادرات والحد من الاستيراد وبالتالي تقليل الفجوة الدولارية، لافتا أن الدولة المصرية من الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

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