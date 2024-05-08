البرلمان العربي: اعتراف جزر البهاما بدولة فلسطين انتصارًا جديدًا للقضية

ثمن البرلمان العربي، قرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أنه انتصارًا جديدًا للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، لا سيما وأنه يأتي في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخططات لتصفيتها من جانب كيان الاحتلال، الذي يشن حرب إبادة جماعية

للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلي التطهير العرقي والتهجير القسري، بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين تمارس ضدهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطينة عاصمتها القدس

كما أكد البرلمان العربي، أن قرار جزر البهاما ومن قبله قرار بعض الدول التي اعترفت بدولة فلسطين مؤخرا، يشكل خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بالوقوف مع الحق الفلسطيني

وجدد البرلمان العربي، دعوته ومطالبته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت، مطالبًا المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

دعم دولي واسع لتنفيذ حل الدولتين

أعلنت جزر البهاما رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، أمس الثلاثاء، ما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية في جزر البهاما، أكدت دعمها الكامل لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأشارت إلى التزامها بتقديم الدعم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار جزر البهاما بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيدة بدورها في تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم على أرضهم، ودعمها لتنفيذ حل الدولتين.

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قد أشارت إلى إمكانية اعتراف بلادها بدولة فلسطين كجزء من جهودها لتحقيق السلام في المنطقة، وذلك في خطوة تسعى من خلالها أستراليا لكي تكون محفزة للسلام.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر يوليو المقبل.

وفي السياق ذاته أعلن وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، عن استعداد بلاده للاعتراف بدولة فلسطين في الأسابيع المقبلة.

وأعلنت جامايكا، الشهر الماضي، الاعتراف بفلسطين كدولة، لتصبح الدولة الثانية عشرة من دول الكاريبي التي تعترف بفلسطين.