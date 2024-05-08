الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

البرلمان العربي: اعتراف جزر البهاما بدولة فلسطين انتصارًا جديدًا للقضية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

ثمن البرلمان العربي، قرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أنه انتصارًا جديدًا للقضية الفلسطينية والدبلوماسية الفلسطينية، لا سيما وأنه يأتي في وقت تتعرض فيه القضية الفلسطينية لمخططات لتصفيتها من جانب كيان الاحتلال، الذي يشن حرب إبادة جماعية  
للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلي التطهير العرقي والتهجير القسري، بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، الذين تمارس ضدهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

آخرها جزر البهاما.. دول اعترفت بدولة فلسطين بعد حرب غزة

 

 اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطينة عاصمتها القدس 

كما أكد البرلمان العربي، أن قرار جزر البهاما ومن قبله قرار بعض الدول التي اعترفت بدولة فلسطين مؤخرا، يشكل خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

فلسطين: اعتراف جزر البهاما بنا يدعم الاستقرار فى الشرق الأوسط

 

البرلمان العربي يطالب  المجتمع الدولي بالوقوف مع الحق الفلسطيني

 

وجدد البرلمان العربي، دعوته ومطالبته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت، مطالبًا المجتمع الدولي وجميع الدول بالوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

 

 دعم دولي واسع  لتنفيذ حل الدولتين 

أعلنت جزر البهاما رسميًا اعترافها بدولة فلسطين، أمس الثلاثاء، ما يعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية في جزر البهاما، أكدت دعمها الكامل لحل الدولتين كوسيلة لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأشارت إلى التزامها بتقديم الدعم لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار جزر البهاما بالاعتراف بدولة فلسطين، مشيدة بدورها في تعزيز حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم على أرضهم، ودعمها لتنفيذ حل الدولتين.

وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، قد أشارت إلى إمكانية اعتراف بلادها بدولة فلسطين كجزء من جهودها لتحقيق السلام في المنطقة، وذلك في خطوة تسعى من خلالها أستراليا لكي تكون محفزة للسلام.

كما  أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن عزم بلاده على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول شهر يوليو المقبل.

وفي السياق ذاته  أعلن وزير الخارجية الأيرلندي، مايكل مارتن، عن استعداد بلاده للاعتراف بدولة فلسطين في الأسابيع المقبلة.

وأعلنت جامايكا، الشهر الماضي، الاعتراف بفلسطين كدولة، لتصبح الدولة الثانية عشرة من دول الكاريبي التي تعترف بفلسطين.

الدبلوماسية الفلسطينية البرلمان العربي قرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين الاعتراف بدولة فلسطين داعم للقضية الفلسطينية حلول للقضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

دونالد +18.. ممثلة أفلام إباحية تكشف ما دار بينها وبين ترامب (صور)

وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز

مصدر بالجبلاية يفجر مفاجأة: حسين الشحات مهدد بالحبس فى أزمة الشيبى

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة