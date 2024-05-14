الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"صحة النواب" تصدر توصيات بشأن موازنة القطاع في العام المالي الجديد

الدكتور اشرف حاتم،
الدكتور اشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب

أعلن الدكتور اشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، توصيات لجنة الصحة بعد لقاء مع وزير الصحة والسكان، بشأن موازنة القطاع في العام المالي الجديد.

وأكد حاتم، أن اللجنة تؤكد عأهمية التنبية على مديرى الشئون الصحية بالمحافظات وقطاعي مكتب وزير الصحة والسكان وقطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن التزام جميع المنشآت الطبية والمستشفيات بتقديم العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة ٤٨ ساعة، مع التنوية بأن اللائحة رقم ٧٥ لسنة ۲۰۲٤ هي لائحة استرشادية لاسترداد مقابل الخدمات الصحية المؤداة من قبل التأمين الصحى ونفقة الدولة وأن تمتع المواطن المصري بالخدمة الصحية ليس رفاهية بل هو حق دستورى.

الموازنة العامة للدولة 2024-2025

وتابع: “بالنسبة للخدمات أو التدخلات الطبية التي تكون خارج تغطية نفقة الدولة، يتم دفعها من صندوق المستشفى بنسبة (٢٥) بقرار من مجلس إدارة المستشفى وبالنسبة للعيادات الخارجية والحالات المزمنة والتكرارية مثل الضغط والسكر وأمراض الدم والصدر والقلب”.

وتابع: “يتم صدور قرار صرف العلاج على نفقة التأمين الصحي أو نفقة الدولة وبالنسبة للحالات الحادة يتم صرف الدواء اللازم على ألا يزيد عن ثلاثة أصناف من الادوية الأساسية المحدثة من الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان حسب كل حالة وقرار الطبيب الأخصائي، على ألا تحتوي على مكملات غذائية أو فيتامينات”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، لوزارة الصحة.

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