الأحد 12 مايو 2024
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سياسي

الضرائب: مستهدف تحقيق معدل نمو فى الموازنة الجديدة بنسبة 30%

رشا عبدالعال
رشا عبدالعال

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إنه من المستهدف تحقيق معدل نمو في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2024 /2025 بنسبة 30%.

وأضافت "عبدالعال" خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في اجتماعها المنعقد الآن برئاسة الدكتور فخري الفقي، أن النسبة المستهدفة من الضرائب كبيرة، لكن نسعى لتحقيقها من خلال عدد من الخطوات والإجراءات أبرزها الميكنة وكشف جزء كبير من الاقتصاد الموازي.

وأوضحت أنه مستهدف تحقيق حصيلة ضريبية تصل إلى 1.8 تريليون جنيه في العام المالي الجديد، منها 1.1 تريليون جنيه ضريبة على الدخل، و719 مليار جنيه قيمة مضافة.

الموازنة العامة للدولة للعام المالي 24-25

من جانبه، طالب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالكشف عن أسباب زيادة معدل النمو المستهدف في الموازنة الجديدة.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك العديد من الإجراءات والخطوات أبرزها الميكنة التي ساهمت في زيادة الالتزام الطوعي من قِبل المجتمع الضريبي. 

وأشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من حصيلة الضرائب من الاقتصاد الموازي، بعد إضافة الفاتورة الإلكترونية والإيصال. 

وقالت: نركز منذ عامين على التوسع الأفقي لحصر المجتمع غير الضريبى والاقتصاد الموازي، وهناك طفرة كبيرة في الإيرادات. 

فيما تساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن موقف الحصيلة المستهدفة فى الموازنة للعام المالى الجاري والتى كانت تبلغ تقريبا 1.4 تريليون جنيه. 

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، أنه حتى 30 أبريل الماضي، بلغت الحصيلة الضريبية 1.1 تريليون جنيه.

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