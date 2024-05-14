الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

نواب يُطالبون بتقليل الجدول الزمنى لتطبيق "التأمين الشامل" فى جميع المحافظات

مجلس النواب
مجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2024/2025.

واستعرض ممثل الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مشروع الموازنة، موضحًا أن جملة الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة الهيئة 56.7 مليار جنيه، ونحو 15 مليار جنيه المصروفات، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل هيئة اقتصادية وتعتمد على التمويل الذاتي.

 

تقليل الجدول الزمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل

وطالب عدد من النواب خلال الاجتماع، بتقليل الجدول الزمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات؛ حتى يتمتع المواطنون كل في مختلف المحافظات بخدمات التأمين الصحي الشامل.

وأشار النواب على أن هناك بعض المشكلات في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وهناك إشكاليات في تطبيق النظام في بعض المحافظات، وأنه يجب الإسراع في تنفيذ رفع كفاءة المستشفيات والعيادات الصحية.

 

رفع الإنفاق الاستثماري

وأشار ممثلو الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بتطبيق التأمين الصحي الشامل ورفع الإنفاق الاستثماري مما يُساعد فى تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»، وشددوا على أن الدولة تولى اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًا وفق الجدول الزمني المقرر.

وأعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، عن أن اللجنة ستعقد جلسة أو أكثر خلال الفترة المقبلة، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي الشامل.

لجنة الشئون الصحية مجلس النواب أشرف حاتم الهيئة العامة للتامين الصحي الموازنة التأمين الصحي الشامل

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