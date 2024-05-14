الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رشا راغب: نحتاج للاستثمار فى أولادنا حتى لا يتحولوا إلى قنابل موقوتة

رشا راغب
رشا راغب

أعلنت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن موافقة وزارة التخطيط على إطلاق مجموعة ثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات"، والذي تنفذه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.

وقالت راغب، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة موازنة الأكاديمية، إن المرحلة الأولى من البرنامج تضمنت تدريب السيدات في ٢٧ محافظة، وتوجه المدربون والمنسقون بالأكاديمية إلى المحافظات وخصوصًا بالصعيد.

تدريب ٩٢٠٠ شاب من مختلف محافظات الجمهورية

وأشارت إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قامت بتدريب ٩٢٠٠ شاب من مختلف محافظات الجمهورية، للتعرف على مشروع حياة كريمة، ذلك المشروع الذي تم تصنيفه بأنه الأكبر في العالم، حيث يسمح التدريب بتعريف هؤلاء الطلاب بأهمية ذلك المشروع القومي المهم.

وكشفت راغب، خلال الاجتماع، عن عدم قيام وزارة المالية بتخصيص نصف المطلوب من موازنة الهيئة، مؤكدة أن الهيئة قادرة على تمويل العدد من الدورات التدريبية تمويلًا ذاتيًا، إلى جانب تمويل عدد من التكليفات التي تسند إليها، متابعة: "محتاجين نستثمر في أولادنا حتى لا يكونوا قنبلة تنفجر في وجوهنا إذا لم يكن لديهم علم ومعرفة وتدريب وتأهيل".

رشا راغب وزارة التخطيط الوطنية للتدريب المرأة تقود في المحافظات المجلس القومي للمرأة الأكاديمية الوطنية للتدريب

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