الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

استثمارات ضخمة.. اقتصادية قناة السويس تجذب 128 مشروعًا خلال 9 أشهر

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس

قال المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحمد سعد: إن "الهيئة تستهدف إحلال الواردات وزيادة الصادرات لجذب مزيد من الاستثمارات للدولة، لذا ركز على المصدرين".

وأضاف "سعد"، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان اليوم، الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 24/25، أن الهيئة طرحت مزايا الهيئة الاقتصادية على 50 شركة مصدرة، نتج عنها 5 شركات فقط ولكن تلك الشركات الأجنبية لديها رءوس أموال تفوق الـ200 مليون دولار، منها شركة ملابس ومنسوجات تركية عالمية وهي شركة إروجلو DNM.

 

جذب 128 مشروعًا بالمناطق الصناعية والموانئ

ولفت المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن تلك الشركة كانت موجودة بالفعل بمصر، ولكن تم انقسامها لشركتين، وقررت الشركتان التوسع بمنطقتي غرب القنطرة والسخنة.

وأشار إلى نجاح المنطقة في جذب 128 مشروعًا بالمناطق الصناعية والموانئ، في الفترة من يوليو 2023 حتى مارس 2024.

وأوضح أن الاستثمارات الحالية والمستقبلية تشمل مجالات متنوعة، أهمها إنتاج الطاقة وصناعات السيارات ومواد البناء والمنسوجات والملابس وغيرها من القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة باستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

أحمد سعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الصادرات الاستثمارات لجنة الشئون الاقتصادية موازنة الهيئة الهيئة الاقتصادية

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