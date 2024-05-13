"تعليم النواب" توصى بدعم مستشفيات جامعة المنصورة بـ363 مليون جنيه

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتخصيص 363 مليون جنيه لصالح مستشفيات جامعة المنصورة، ضمن موازنة العام المالى "2023- 2024".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة لوزارة التعليم العالي والجامعات، ود. شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

واستعرض الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، دور الجامعة وعددًا من الكليات والمستشفيات بها، مطالبًا بزيادة المخصصات بمشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلى الموافقة على طلب الجامعة بتخصيص مبلغ نحو 363 مليون جنيه من مخصصات الموازنة الحالية لتلبية احتياجات قطاع المستشفيات بالجامعة.

من جانبهم، أعلن عدد من النواب عن تأييدهم لطلب جامعة المنصورة، حيث أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مستشفيات جامعة المنصورة تقوم بدور كبير في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لعدد ٦ محافظات، وهو أمر يتطلب دعمها باستمرار لتواصل القيام بدورها.

وتابع الحصرى أن ذلك الأمر يخدم كل المواطنين والمرضى المترددين على مستشفيات الجامعة.

وقالت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، إن جامعة المنصورة تقوم بدور كبير عبر تاريخها، وتستحق كل الدعم منا.

وأيدهم د. سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا تضامنه مع طلب الجامعة ونواب الدقهلية لتلبية احتياجات قطاع مستشفيات جامعة المنصورة.

وشارك فى الاجتماع الشعراوى كمال مدير عام المستشفيات بجامعة المنصورة، ود. محمد مرعى أمين عام جامعة المنصورة.