الثلاثاء 14 مايو 2024
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سياسي

"صحة النواب" تناقش مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للعام الجديد

الدكتور أشرف حاتم
الدكتور أشرف حاتم

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2024/2025.

وقال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن إجمالي المخصص لمشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة 2024/2025، هو 42.5 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه العام المالي الحالي بزيادة 18.4%.

موازنة هيئة التأمين الصحي 24-25

وأكد أن منشآت التأمين الصحي كلها قديمة وتحتاج إلى التطوير، وهو ما يتطلب دعم الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

على صعيد آخر، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، يشكل نقطة انطلاق مهمة نحو تغير مسار خريطة مصر الزراعية، والذي يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي، لاسيما وأنه يعد أحد أهم  مشروعات الدولة الهادفة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في  مجال استصلاح الأراضي والإنتاج  الزراعي وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.

وقال "أبو الفتوح"، إن حديث الرئيس السيسي عكس جدية الدولة في توسيع الرقعة الزراعية حتى تكون جاهزة للتعامل مع أزمات الغذاء العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، خاصة وأن القيادة السياسية تعتزم دخول 2 مليون فدان للخدمة خلال عام 2025، لافتا إلى أن المشروع يعد أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية، والذي يسهم في توافر فرص للأيدي العاملة وتقدر ب 2 مليون عامل كفرص غير مباشرة و40 ألف فرصة مباشرة، بجانب دوره في زيادة الصادرات.

موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للتامين الصحي 25ـ الموازنة العامة الجديدة الموازنة العامة للدولة 2024 2025

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