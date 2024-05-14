"شباب النواب" تطالب "المالية والتخطيط" بتوفير الاعتمادات المالية للأكاديمية الوطنية للتدريب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزيري التخطيط والمالية، تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للأكاديمية الوطنية للتدريب لإنجاز الأعمال الموكلة إليها.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشباب اليوم، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

تخفيض موازنة إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي

وانتقد الدكتور محمود حسين، قيام مسئولي وزارتي المالية والتخطيط بتخفيض موازنة إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي الذي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية بتنفيذه من ١٥٠ لـ٧٠ مليون حنيه، متسائلا: "لماذا لا تنفذ الوزارتان توجيهات رئيس الجمهورية؟".

وطالب رئيس لجنة الشباب مسئولي وزارتي المالية والتخطيط، بتنظيم زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب وحضور دورة تعريفية بمجهودات الأكاديمية الوطنية للتدريب، لأنه لا يمكن تقييم الأمور في جهة معنية بتدريب الشباب بمبدأ المكسب والخسارة، خاصة أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأهم لأي دولة.

وأكد أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، تسهم في تخريج عدد كبير من قيادات الدولة في مختلف الهيئات الحكومية، منتقدا تخفيض بند الاستثمارات الجارية المتعلقة بالأكاديمية من ١٥٠ مليون جنيه إلى ٢٠ مليونا.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة أوصت العام الماضي بتوفير كل متطلبات الأكاديمية لاستكمال منشآت الهيئة، ولكن لم تلتزم وزارتا المالية والتخطيط بتلك التوصيات، وهو ما يعد بمثابة إهدار المال العام، لأن ما كان سيتكلف جنيها واحدا العام الماضي سيتكلف أضعافًا حاليا، مشددا على وزارتي التخطيط والمالية الالتزام بالتكليفات الرئاسية، فيما يتعلق بالأكاديمية الوطنية للتدريب.