الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"شباب النواب" تطالب "المالية والتخطيط" بتوفير الاعتمادات المالية للأكاديمية الوطنية للتدريب

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، وزيري التخطيط والمالية، تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للأكاديمية الوطنية للتدريب لإنجاز الأعمال الموكلة إليها.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشباب اليوم، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية.

تخفيض موازنة إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي

 

وانتقد الدكتور محمود حسين، قيام مسئولي وزارتي المالية والتخطيط بتخفيض موازنة إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي الذي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديمية بتنفيذه من ١٥٠ لـ٧٠ مليون حنيه، متسائلا: "لماذا لا تنفذ الوزارتان توجيهات رئيس الجمهورية؟".

وطالب رئيس لجنة الشباب مسئولي وزارتي المالية والتخطيط، بتنظيم زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب وحضور دورة تعريفية بمجهودات الأكاديمية الوطنية للتدريب، لأنه لا يمكن تقييم الأمور في جهة معنية بتدريب الشباب بمبدأ المكسب والخسارة، خاصة أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأهم لأي دولة.

وأكد أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، تسهم في تخريج عدد كبير من قيادات الدولة في مختلف الهيئات الحكومية، منتقدا تخفيض بند الاستثمارات الجارية المتعلقة بالأكاديمية من ١٥٠ مليون جنيه إلى ٢٠ مليونا.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة أوصت العام الماضي بتوفير كل متطلبات الأكاديمية لاستكمال منشآت الهيئة، ولكن لم تلتزم وزارتا المالية والتخطيط بتلك التوصيات، وهو ما يعد بمثابة إهدار المال العام، لأن ما كان سيتكلف جنيها واحدا العام الماضي سيتكلف أضعافًا  حاليا، مشددا على وزارتي التخطيط والمالية الالتزام بالتكليفات الرئاسية، فيما يتعلق بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

لجنة الشباب والرياضة مجلس النواب التخطيط الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب

الأكثر قراءة

أم تعذب ابنتها حتى ترضى عشيقها فى الدقهلية.. القصة كاملة

كواليس أزمة انضمام عمر مرموش إلى المنتخب استعدادًا لـ"تصفيات المونديال"

أين ستذهب الأموال المحصلة من التصالح على مخالفات البناء؟

أصابوه بعاهة مستديمة.. تفاصيل إحالة أشقاء مزقوا جسد شاب بالمقطم للمحاكمة

ضعيف السمع.. صديق "سائق أوبر" المتهم بخطف فتاة من التجمع يكشف مفاجآت جديدة

الحكومة تنحاز للمواطن فى تسعير قيمة المتر للتصالح على مخالفات البناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟