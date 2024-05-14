الثلاثاء 14 مايو 2024
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سياسي

رئيس "التأمين الصحي": منشآت الهيئة قديمة وتحتاج إلى التطوير

الدكتور محمد ضاحي
الدكتور محمد ضاحي

قال  الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن إجمالي المخصص لمشروع الموازنة للسنة المالية الجديدة 2024-2025، هو 42.5 مليار جنيه مقابل 35 مليار جنيه العام المالي الحالي بزيادة 18.4%.

تطوير منشآت التأمين الصحي 

وقال الدكتور محمد ضاحي، إن منشآت التأمين الصحي كلها قديمة وتحتاج إلى التطوير، وهو ما يتطلب دعم الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم، لمناقشة  مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2024-2025.

وتناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

محمد ضاحي الهيئة العامة للتامين الصحي الموازنة العام المالي منشآت التأمين الصحي

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