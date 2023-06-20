الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة المركزى للتأكد من جاهزيتها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مستشفى الضبعة المركزي، اليوم الثلاثاء؛ للتأكد من جاهزيتها واستعدادها.

جاء ذلك خلال جولة الوزير، لمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة، والدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية والدكتور مبروك سالم وكيل صحة مطروح المتخصصة؛ لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي للمدن الساحلية بالتزامن مع فصل الصيف، وزيادة أعداد المصطافين المترددين عليها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام المستشفى والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية 65 سريرا (داخلي، رعاية مركزة ومتوسطة، حضانات، استقبال وطوارئ، غسيل كلوي، نساء وتوليد)، لافتاً إلى أن المستشفى تخدم أكثر من 124 ألف مواطن من المصريين وغير المصريين.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير حرص على التحدث مع رئيس مدينة الضبعة وعمد ومشايخ المنطقة خلال جولته بالمستشفى واستمع إلى مطالبهم التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية بالمنطقة، مؤكداً العمل على توفير مطالبهم، حيث وجه بتوفير نقطة إسعاف ثابتة داخل المستشفى أو بالقرب منها، تسهيلاً على المرضى، حيث إن نقطة الإسعاف الخاصة بمنطقة الضبعة تبعد 5 كيلومترات عن المستشفى، فضلاً عن توجيهه بتوفير سكن مجهز للفرق الإسعافية.

وأضاف أن الوزير حرص على الاطمئنان على توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال، فضلاً عن التأكد من تواجد الأعداد اللازمة من الفرق الطبية وانتظامها، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية اللازمة فورياً للمترددين على المستشفى.

ولفت "عبدالغفار" إلى حرص الوزير على التحدث مع المرضى بالمستشفى؛ للتأكد من رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم، حيث وجه بتوفير كرسي متحرك مجاناً لأحد المرضى المصابين بمرض الشلل الرباعي.

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وزير الصحة الساحل الشمالى مطروح الضبعة نقطة إسعاف

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