الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الزراعة تنظم ندوة إرشادية عن الأصناف المتميزة من نخيل البرحي والمجدول بالمنيا

نخيل البلح
نخيل البلح

ينظم المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ندوة حول إرشادية عن الأصناف المتميزة من نخيل البرحي والمجدول بفرع المعمل المركزي للنخيل بالمنيا، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبناء على توجيهات الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للنخيل إن هذه الندوة أقيمت بأحد المزارع المتميزة المزروعة بصنفي البرحي والمجدول بمركز مطاي،
وذلك ضمن سلسلة الندوات الإرشادية التي ينظمها المعمل المركزي للنخيل من خلال فرعه بالمنيا.

تضمنت الندوة المحاور التالية:

  • زراعة الأصناف الاقتصادية من النخيل مثل البرحي والمجدول التي لها عائد اقتصادي كبير. واستبدال طرق الري التقليدية بالغمر واستخدام طرق الري بالتنقيط لتقليل واسترشاد كمية المياه المستخدمة في الري، والتلقيح والعقد في أصناف البرحي والمجدول وكيفية التعرف على نجاح عملية التلقيح.
  • أهمية اختيار حبوب اللقاح المناسبة من حيث حيوية حبوب اللقاح وأيضا التوافق مع الصنف المراد تلقيحه.
  • كذلك، تضمنت الندوة أعراض الإصابة بسوسة النخيل الحمراء وكيفية الكشف عنها وكيفية الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وكيفية التخلص من النخيل المصاب، وعملية الترديم حول الفسائل الموجودة بالمزرعة وأهميتها في تكوين الجذور.

وكان نظم معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية بالتعاون مع جمعية النهوض بالزراعة والبحوث العلمية  فعاليات المؤتمر العلمي الأول بعنوان الزراعة والأمن الغذائي ومواجهة التحديات في الفترة من 29  -30 أبريل بقاعة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبرئاسة الدكتور محمود محمد حسانين أستاذ أمراض النبات المساعد بمعهد بحوث أمراض النباتات، وبحضور عدد من ممثلي الجامعات والمراكز البحثية المختلفة وكليات الزراعة المختلفة.

الزراع ندوة حول إرشادية الأصناف المتميزة نخيل البرحي والمجدول بفرع المعمل المركزى للنخيل

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