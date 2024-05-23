صدمة لجمهور جوني ديب.. "قراصنة الكاريبي" بدون "جاك سبارو" في الجزء السادس

أكد المنتج جيري بروكهايمر أن الممثل الأمريكي جوني ديب لن يشارك في الجزء السادس من سلسلة "قراصنة الكاريبي"، منهيا التكهنات والجدل حول مشاركة بطل الأجزاء السابقة.

وكان الظهور الأخير لديب في دور الكابتن جاك سبارو بفيلم "قراصنة الكاريبي: الرجال الأموات لا يحكون الحكايات" في عام 2017.

انتهاء أزمات ديب مع طليقته آمبر هيرد جدد الأمل في عودته للسلسلة

وكان الأمل في عودة ديب لتجسيد دور قرصان البحار السبعة تجدد بعد انتهاء أزماته القضائية مع طليقته آمبر هيرد وبراءته من الإساءة إليها أو تعنيفها، وهي التهم التي تسببت سابقا في تخلي الشركة المنتجة عنه، قبل أن يعود مسؤولوها للاعتذار والحديث حول مشاركته من جديد.

وقال "بروكهايمر" لمجلة "إنترتينمنت ويكلي" المتخصصة في الشؤون الفنية، لو كان الأمر بيدي لاخترته للمشاركة، إنه فنان رائع يتمتع بمظهر فريد، وهو مبتكر كابتن جاك سبارو الذي ظهر على الشاشة، حقيقة الأمر أن تلك الملامح والسمات لم تكن موجودة على صفحات السيناريو.

شخصية الكابتن جاك سبارو قدمت لأول مرة عام 2003

وكان ديب قدم شخصية الكابتن جاك سبارو أول مرة عام 2003 في فيلم "لعنة اللؤلؤة السوداء" فترشح عنها لجائزة الأوسكار.

وأعاد الممثل البالغ من العمر 60 عاما، تقديم الدور في 4 أفلام أخرى، هي "صندوق الرجل الميت" في 2006، و"في نهاية العالم" عام 2007، و"في بحار غريبة" في 2011، بالإضافة إلى "الرجال الأموات لا يحكون الحكايات" في 2017.

وجاءت عودة ديب إلى العمل بعد انتهاء قضيته الشهيرة مع طليقته من خلال فيلم "جين دي بباري" العام الماضي، والذي جسد فيه دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر.

كما قدم أداء صوتيا في فيلم الرسوم المتحركة "جوني باف: مهمة سرية" الذي تدور أحداثه حول جوني باف وأصدقائه اللذين ينفذون مهمة سرية لإنقاذ مدينة تايغاسفيل من الأشرار.

ولعبت المصادفة دورا هائلا في تحول ديب إلى ممثل، حيث التقى بالممثل نيكولاس كيدج وظهر في فيلم "كابوس شارع إلم" بدور مراهق يقع فريسة للشيطان عام 1984، ثم انطلق إلى النجومية بدور الشرطي المتخفي تومي هانسون في المسلسل التلفزيوني الشهير"جمب ستريت".