الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير خارجية بريطانيا يزور ألبانيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وزير الخارجية ديفيد
وزير الخارجية ديفيد كاميرون

أعلنت الحكومة البريطانية، أن وزير الخارجية ديفيد كاميرون توجه إلى ألبانيا؛ في سعيه للتأكيد على ضرورة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال كاميرون - في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "شراكتنا مع ألبانيا تخدم شعبنا وتلعب دورًا رئيسيًا في معالجة الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن عدد القوارب الصغيرة القادمة من ألبانيا إلى المملكة المتحدة؛ انخفض بنسبة تزيد عن 90% في عام 2023؛ مما يعني أن عددًا أقل من الألبان يقعون في أيدي العصابات الإجرامية ويعبرون القناة بشكل خطير.

ومن المقرر أن يجري - خلال الزيارة - محادثات مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، وكذلك الرئيس الألباني باجرام بيجاج ووزير الخارجية إجلي حسني، حول مجموعة من القضايا بما في ذلك معالجة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة وأمن غرب البلقان والدعم الثابت من كلا البلدين لأوكرانيا.

تأتي هذه الزيارة بعد أن تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع نظيره الألباني إيدي راما في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة التحدي المشترك المتمثل في الهجرة والحاجة إلى مزيد من التعاون في جميع أنحاء أوروبا.

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