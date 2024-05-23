الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مجلس استشارى لمنتجات الذكاء الاصطناعى فى "ميتا"

ميتا
ميتا

شكل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مجلسا استشاريا جديدا للمنتجات، وهو مجموعة ستجتمع بشكل دوري مع فريق إدارة ميتا، وتقدم توجيهات بشأن منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة وأوجه تقدمها التكنولوجي.

 تفاصيل المجلس الاستشاري

ويتألف المجلس الذي يحمل اسم "مجموعة ميتا الاستشارية" من 4 رؤساء تنفيذيين، هم الرئيس التنفيذي وباتريك كوليسون المؤسس المشارك لشركة "ستريب" ونات فريدمان الرئيس التنفيذي السابق لشركة "جيت هاب" وتوبي لوتكي الرئيس التنفيذي لشركة "شوبيفاي" وشارلي سونجهيرست المستثمر والمدير التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت. 

ولن يحصل أي من الرجال الأربعة على مقابل، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، على لسان متحدث باسم "ميتا".

وكتب "زوكربيرج" في مذكرة داخلية للموظفين اطلعت عليها وكالة بلومبيرج للأنباء، "لقد أصبحت أحترم بشدة هذه المجموعة من الأشخاص وإنجازاتهم في مجالاتهم المختلفة وأنا ممتن لأنهم يرغبون في مشاركة وجهات نظرهم مع ميتا في هذا الوقت المهم، حيث نحصل على فرص جديدة مع الذكاء الاصطناعي و"ميتافيرس".

مارك زوكربيرج ميتا الذكاء الاصطناعي مجموعة ميتا الرئيس التنفيذي

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