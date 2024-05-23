وزراء عرب وأوروبيون يناقشون حرب غزة وجهود السلام الأسبوع المقبل

قال سفن كوبمانز الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن وزراء من دول عربية سيجتمعون مع نظرائهم من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين، لمحاولة رسم طريق مشترك لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتحقيق سلام دائم.

وأضاف كوبمانز أن ممثلين من السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات سينضمون إلى اجتماع عادي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من التحركات التي تسعى من خلالها دول عربية وأوروبية للتوصل لمواقف مشتركة بشأن سبل إنهاء القتال بين إسرائيل وحركة "حماس".

وأفاد كوبمانز لرويترز: "مهمتنا هي أن نبحث عن كيفية بناء تحالف نحاول فيه بشكل جماعي المساهمة (في جهود السلام) دون وضع الناس في موقف حرج"، وهناك انقسامات وخلافات في الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة.

وتجلت هذه الخلافات مرة أخرى، أمس الأربعاء، عندما أعلنت إسبانيا وإيرلندا، والبلدان عضوان في الاتحاد الأوروبي، ومعهما النرويج نية الاعتراف بدولة فلسطينية، بينما أوضحت فرنسا وألمانيا بما لا يدع مجالا للشك أنهما لا يعتقدان أن الوقت مناسب لمثل هذه الخطوة.