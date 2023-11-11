السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

جوني ديب ينتهي من ثاني تجاربه الإخراجية "modi"

جوني ديب
جوني ديب

عاد اسم الفنان العالمي جوني ديب، يتصدر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة عبر "جوجل"، من جديد، ولكن هذه المرة بسبب خوضه تجربة الإخراج للمرة الثانية بعد مرور ما يقرب من 26 عاما على تجربته الأولى التي تمت من خلال فيلم The Brave، وهو الأمر الذي أسعد جمهوره كثيرًا.

وأشعل جوني ديب السعادة في قلوب متابعيه بسبب تجربته الجديدة هذه، في الإخراج من خلال فيلم modi، حيث اعتبروا هذه التجربة بمثابة إعلانه التعافي من تجربته مع الأمريكية آمبر هيرد والتي دخل معها في قضايا لوقت طويل، إلا أن هيئة المحكمة حكمت لصالحه في النهاية.

وعن  تفاصيل فيلم "modi" أحدث أفلام جوني ديب، يرصدها الدستور في سياق السطور التالية.

استغل جوني ديب الفرصة ليعود من جديد لعالم السينما، من خلال إخراج الفيلم الذي حمل اسم "modi"، وستكون قصة الفيلم عن حياة الرسام والنحات الإيطالي أميديو موديلياني على مدار 48 ساعة خلال فترة وجوده في باريس عام 1916.

انحدر أميديو كليمينتي موديلياني من مدينة ليفورنو في مقاطعة توسكاني بإيطاليا، وموديلياني الابن الرابع لعائلة فلامنيو موديلياني، وهي عائلة تنتمي إلى الفئة اليهودية المتعلمنة من البرجوازيين، وتأثر بعدة مدارس وحركات فنية بالإضافة إلى الفن البدائي، خاصًة أنه في صِغره انفتح على الأدب الفلسفي الرفيع عن طريق جده لأمه، واستمر في القراءة والتأثر في أعماله الفنية بكتابات فلسفية لأناس من بينهم نيتشه وبودلير وغيرهم من الكتاب، ونما لديه اعتقاد بأن الطريق الوحيد إلى الإبداع الحقيقي يكون عبر التحدي والفوضى.

وتفاعل جوني ديب، مع جمهوره عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وبالتحديد من خلال حسابه الرسمي عبر منصة تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، ونشر مجموعة من الصور معلقًا عليها: "قصة إنسانية عالمية يمكن لجميع المشاهدين التعايش معها”. 

أبطال فيلم modi

جدير بالذكر أن فيلم modi يلعب بطولته كلٍ من آل باتشينو وريكاردو سكامارشيو وبيير نيني، ستيفين جراهام، ريكاردو سكامارشيو، ساليا فيليب، لوسيا رننيي، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف جيرزي كرومولوسكي، دينيس ماكنتاير، وماري أولسون كرومولوسكي، وإخراج جوني ديب.

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modi
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