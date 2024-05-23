الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كواليس اتهام ديمقراطيين ليبراليين لسوناك بالكذب بشأن 40 مستشفى جديدًا

سوناك
سوناك

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الخميس، أن الديمقراطيين الليبراليين، يتهمون ريشي سوناك بأنه يكذب بادعائه أن 40 مستشفى جديدا تعهد بها بوريس جونسون، في عام 2019 ستكون جاهزة بحلول عام 2030.

وذلك في رد منهم على مقابلة رئيس الوزراء مع "بي بي سي بريكفاست"، والتي أصر فيها على أن المستشفيات الأربعين الجديدة في إنجلترا، سيتم الانتهاء منها في الوقت المحدد كما وعدت بحلول عام 2030.

وقالت ديزي كوبر، نائبة زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، إنه اليوم الأول من هذه الحملة، وريشي سوناك يكذب بالفعل مثل بوريس جونسون.

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بعض هذه المستشفيات الجديدة المفترضة ليس لديها حتى إذن التخطيط

وأضافت نائبة زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، سيرى الناس الحق من خلال هذا الاحتيال، لقد وعد المحافظون بإنشاء 40 مستشفى جديدة قبل خمس سنوات، وبدلاً من ذلك رأيناها تُترك لتنهار، كما إنها إهانة للناخبين أن بعض هذه المستشفيات الجديدة المفترضة ليس لديها حتى إذن التخطيط.


وتابعت في مقابلته، بدا "سوناك" غير مدرك أنه في الأسابيع الأخيرة، أكدت اثنتين من مؤسسات هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن المستشفيات الجديدة التي يأملون في الحصول عليها لن يتم الانتهاء منها بحلول عام 2030.

ومن جهتها، اعترفت مؤسسة "Barts Health Trust" في اجتماع مجلس إدارتها الأخير بأن التأخير المتكرر في خطة إعادة بناء مستشفى "Whipps Cross" في شرق لندن يعني أن "افتراضاتنا السابقة، ببدء بناء المستشفى الجديد في عام 2025 واستكماله قبل نهاية العقد، أصبحت الآن صحيحة "غير مشابه جدا".

بعد أسبوع، قالت مستشفيات الأميرة ألكسندرا في إسيكس، إن المستشفى الجديد المخطط له في هارلو لن يتم بناؤه أيضًا بحلول الموعد النهائي عام 2030، وقالت إن الانتهاء منه بحلول عام 2032 يبدو "أكثر قابلية للتحقيق".

وفي تقرير شديد اللهجة بشكل غير معتاد، أعربت لجنة العمل السياسي عن "قلقها البالغ إزاء عدم إحراز تقدم في برنامج المستشفيات الجديدة، بالنظر إلى أهمية وأهمية التزام عام 2020 ببناء 40 مستشفى جديد بحلول عام 2030".

وشددت اللجنة أيضًا على أن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قد تخلت في مايو الماضي عن التزامها، بإنهاء جميع المشاريع الأربعين بحلول عام 2030، وهي حقيقة يبدو أن رئيس الوزراء لم يكن على علم بها.

سوناك الصحة البريطانية مستشفى جميع المشاريع 30 مليون سائح بحلول 2028

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