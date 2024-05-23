بعد قراءة محمد صلاح له.. نبذة عن كتاب "محاط بالحمقى"

آثار لاعب كرة القدم المصري المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الجدل مرة أخرى بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعيه بعدما نشر صورة في خاصية الاستوري على موقع الإنستجرام.

ويظهر محمد صلاح في الصورة ممسكا بكتاب "محاط بالحمقى" للكاتب الإنجليزي توماس أريكسون وقد ربط الكثيرين بين وضع محمد صلاح للصورة وبين الانتقادات التي وجهت له هو وزوجته ماجي بعد قيامها بحضن كلوب مدرب صلاح.

ما هو كتاب محاط بالحمقى؟

كتاب محاط بالحمقى كتاب نفسي يتحدث عن السلوك البشري والتفاعلات الاجتماعية، ويتناول طرق تفكير الأشخاص المختلفين وتصرفاتهم وكيف أنهم يؤثرون بشكل كبير على حياتنا اليومية، سواء في محيط العمل أو في العلاقات الشخصية.

ويسلط الكتاب الضوء على أهمية فهم تفكير الآخرين والتعامل معهم بطرق تعزز الفهم المتبادل والتعاون بيننا وبين الأشخاص المحيطين بنا، ويكشف عن كيفية تحويل التحديات التي تفرضها الشخصيات المختلفة علينا إلى فرص للنمو والتطور الشخصي.

أنماط السلوك البشري التي يتناولها كتاب محاط بالحمقى:

يشرح الكتاب الانظمة الأربعة للسلوك الإنساني بألوان معينة والتي جاءت كالتالي:

أصحاب السلوك الأحمر:

يعرفون بسرعتهم وميلهم لتولي دور القيادة يتحلون بعزم قوي وتركيز على تحقيق النتائج، مع حس مرتفع بالسيطرة وقليل من الحذر، يحافظون على مسافة من الآخرين ويتميزون بمصافحة قوية وتواصل بصري مباشر، في التواصل معهم، يجب أن تكون صريحًا ومباشرًا وتتجنب الغموض والتلطف المفرط.

أصحاب السلوك الأصفر:

هم أشخاص مبدعون ومسليون، يميلون لرفع معنويات من حولهم، ولكن، يمكن أن يكونوا ثرثارين إلى درجة الاستحواذ على المحادثة، يتمتعون بردود فعل سريعة واندفاعية، ويفضلون تجنب الروتين، يجب أن يكون التواصل معهم مفتوحًا ووديًا، مع الاستماع إلى نكاتهم والمشاركة فيها، وتوفير تفاصيل واضحة حول مسؤولياتهم.

أصحاب السلوك الأخضر:

فهم معروفون بودهم ولطفهم، يظهرون اهتمامًا حقيقيًا بالآخرين ولكنهم قد يترددون في اتخاذ مواقف واضحة، يتميزون بردود أفعال هادئة وتجنبهم للصراع، يتسمون بالصبر، الراحة، الانضباط، والتواضع، عند انتقادهم، يجب أن يكون الانتقاد بنّاء وغير شخصي نظرًا لحساسيتهم تجاه الانتقادات الموجهة لشخصياتهم.

أصحاب السلوك الأزرق:

يبرزون في التحليل العقلاني والتصرف بجدية وتأني، يشتهرون بالتفكير العميق قبل الكلام وقدرتهم على البقاء هادئين، وهو أمر يُعجب به الآخرون، ومع ذلك، فإن تحليلهم الدقيق قد يؤدي بهم إلى الشك والتساؤل حول المحيطين بهم، وقد يرون في كل شيء شبهة أو خطأ، يتسمون بردود فعال بطيئة، ويبذلون جهودًا كبيرة في تنظيم أمورهم مع تركيز قليل على الجوانب العلاقية، يعملون بحرص ويفضلون التزام الحياد وتجنب الانخراط المباشر، ويتبعون نهجًا منهجيًا وتقليديًا يُعرفون بموضوعيتهم وتنظيمهم وسعيهم نحو الكمال، ويحتاجون إلى وقت للتفكير والبحث عن الحقائق، وهم مولعون بالتفاصيل واتباع القوانين.

عند التواصل معهم، يجب الاستعداد بالحقائق والحجج المحكمة؛ فهم لا يأخذون الأفكار على محمل الجد إلا إذا كانت مدعمة بإجابات دقيقة ومفصلة، يفضلون الخطط المدروسة جيدًا ويحتاجون إلى الوقت والمساحة الكافية لتنفيذها بشكل صحيح، ولذا من الأفضل عدم الضغط عليهم بمواعيد نهائية ضيقة.