ميركاتو المحترفين| ليفربول يتمسك بـ«صلاح».. و«بريميرليج» يغرى مرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه

- الننى يقترب من الرحيل إلى تركيا.. وصراع قطرى مصرى على حجازى

تترقب الجماهير المصرية بشغف كبير مصير اللاعبين المصريين المحترفين فى الدوريات الأوروبية والعربية، الذين يشكلون القوام الرئيسى لمنتخب مصر، فى ظل امتلاك العديد منهم عروضًا مغرية للرحيل عن الأندية التى يلعبون لها فى الموسم الجارى.

محمد صلاح

يكتنف الغموض مستقبل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، خاصة بعد إعلان الألمانى يورجن كلوب رحيله عن «الريدز»، وتعاقد إدارة النادى مع الهولندى أرنى سلوت، المدير الفنى لفريق فينورد، الذى أعلن بدوره تمسكه باستمرار «مو» لعدة مواسم مقبلة.

وتساءل «سلوت»: «كيف لى أن أوافق على رحيل صلاح، اللاعب الذى أحرز ٢٥٠ من أصل ١٠٠٠ هدف أحرزها الفريق فى آخر ٧ مواسم؟»، مؤكدًا أن «صلاح» سيكون ضمن مشروعه المقبل مع ليفربول.

ورغم أن الأخبار القادمة من قلعة «الريدز» تؤكد أن هناك رغبة من إدارة النادى فى تجديد عقد «صلاح» لمدة موسمين مقبلين، ليستمر مع الفريق حتى ٢٠٢٧، لكن ما قد يهدد ذلك هو رفض قائد منتخب مصر التنازل عن الحصول على أعلى راتب فى الفريق.

وتراقب عدة أندية أوروبية وعربية موقف «صلاح» من الاستمرار مع ليفربول من عدمه، فى ظل انتهاء عقده مع «الريدز» بنهاية الموسم المقبل، وعدم تجديده حتى الآن.

وتضم قائمة هذه الأندية كلًا من: باريس سان جيرمان الفرنسى، ويوفنتوس الإيطالى، كما تمارس إدارة اتحاد جدة السعودى ضغوطًا كبيرة على إدارة ليفربول و«صلاح» نفسه للموافقة على ارتداء تيشيرت «النمور»، بداية من الموسم المقبل.

محمد الننى

انتهت علاقة محمد الننى مع أرسنال الإنجليزى، بعدما أعلنت إدارة «المدفعجية» عدم تجديد عقد لاعب الوسط المصرى، الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما غاب «الننى» عن تشكيلة الإسبانى ميكيل أرتيتا فى غالبية المباريات هذا الموسم، إما بسبب الإصابة أو وجهة نظر فنية.

ويملك «الننى»، الذى أعلن بنفسه الرحيل عن أرسنال بالفعل، عروضًا من أندية القمة فى الدورى التركى، على رأسها جالطة سراى وبشكتاش، إلى جانب نادى الاتفاق السعودى. كما يملك عرضًا من أحد أندية الوسط فى الدورى الإنجليزى، لكنه لم يحدد وجهته النهائية حتى الآن، لرغبته فى دراسة كل العروض بشكل دقيق، ومن ثم تحقيق الهدف الفنى والمالى من التجربة الجديدة.

مصطفى محمد

يترقب مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسى، تطورًا كبيرًا فى رحلته الاحترافية بأوروبا، بعدما أبدى العديد من الأندية الإنجليزية رغبته فى التعاقد مع مهاجم منتخب مصر، وعلى رأسها توتنهام.

تأتى هذه العروض بعد الأداء المميز الذى قدمه مصطفى محمد مع فريقه، للعام الثانى على التوالى، وظهوره بمستوى فنى وبدنى مميز، سواء فى الدورى الفرنسى أو مع منتخب مصر.

ورغم تأكيدات فالديمار كيتا، مالك نادى نانت الفرنسى، تمسكه باستمرار مصطفى محمد مع الفريق الكنارى، إلا أنه فى حال وصول عرض رسمى للفرعون المصرى، يتخطى حاجز الـ١٥ مليون يورو، ستوافق الإدارة على رحيله، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى خوض تجربة جديدة ومختلفة فى الدورى الإنجليزى.

عمر مرموش

يسير على درب مصطفى محمد، زميله فى منتخب مصر عمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت الألمانى، الذى تلقى عروضًا من أندية مختلفة من الدورى الإنجليزى.

ووضعت أندية ليفربول ونيوكاسل وتوتنهام «مرموش» على رأس اهتماماتها، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن قد يعوق انتقال «مرموش» إلى ليفربول استمرار «صلاح» فى قلعة «الريدز»، إذ كانت إدارة ليفربول ترغب فى استقدام الأول لتعويض رحيل «مو» المحتمل.

أيضًا قد يعوق انتقال عمر مرموش إلى الدورى الإنجليزى بصفة عامة، المطالب المالية المبالغ فيها من قبل إدارة آينتراخت فرانكفورت، وهى من ٥٠ إلى ٦٠ مليون يورو، نظير الاستغناء عن اللاعب الذى تعاقدوا معه فى بداية الموسم عن طريق الانتقال الحر، قادمًا من فولفسبورج الألمانى.

تريزيجيه

يقترب محمود حسن «تريزيجيه» من العودة مجددًا إلى الدورى الإنجليزى، بعد موسم ناجح مع طرابزون التركى، وفق تقارير تركية.

وذكرت هذه التقارير أن عددًا من أندية الوسط فى الدورى الإنجليزى ترغب فى التعاقد مع جناح طرابزون، بعد المستوى المميز الذى ظهر به مع الفريق هذا الموسم.

وترغب إدارة طرابزون فى تحقيق أقصى استفادة مادية من بيع «تريزيجيه»، وتحديدًا ١٥ مليون يورو، رغم أنها تعاقدت مع لاعب أستون فيلا السابق بـ٤ ملايين يورو.

أحمد حجازى

يبدو أن علاقة أحمد حجازى، مدافع اتحاد جدة السعودى، قد وصلت إلى محطتها الأخيرة، فعلى الرغم من أن اللاعب عقده مستمر مع الفريق حتى ٢٠٢٦، إلا أن إدارة «النمور» فى طريقها إلى إعادة هيكلة اللاعبين الأجانب فى الفريق، بعد الفشل فى تحقيق أى بطولة هذا الموسم.

ومع رغبتها فى استقدام لاعبين مميزين بداية من الموسم المقبل، ترغب إدارة الاتحاد فى بيع أحمد حجازى خلال الصيف الجارى، مع امتلاك اللاعب عدة عروض عربية وإنجليزية.

وتتنافس أندية قطرية مثل الوكرة والريان على التعاقد مع مدافع منتخب مصر، كما ترغب أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى التعاقد معه، إلى جانب امتلاكه عروضًا من أندية الوسط فى الدورى الإنجليزى.