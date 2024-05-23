الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الفيوم ورئيس "قومي حقوق الإنسان" يناقشان مواجهة زواج الأقارب والقاصرات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عددًا من القضايا المجتمعية ذات الاهتمام المشترك، التى تعزز ثقافة حقوق الإنسان، بجانب مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور وجهود المجلس على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمستشار محمد بيومي بوزارة العدل، والسيدة رامونا كنعان مستشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تناول اللقاء بحث آليات العمل المشترك بين محافظة الفيوم، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بمجالات التدريب والتوعية بحقوق الإنسان، بجانب التوعية بالقضية السكانية والمشكلات المجتمعية التى تتصل ببعض العادات والتقاليد الموروثة الخاطئة، ودور المحافظة والمجلس فى وضع الحلول الإيجابية لتلك المشكلات.

وخلال اللقاء، رحب محافظ الفيوم، برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيدًا بالدور المحوري الذي يؤديه المجلس على أرض المحافظة، من خلال البرامج، والأنشطة الخدمية، والتوعوية المختلفة التي ينفذها بهدف بناء قدرات وصقل، وتنمية مهارات العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان، لحماية المواطنين، والحفاظ على حقوقهم.

وأضاف المحافظ أن الفيوم تعمل على نشر الوعى بالقضايا السكانية، وحماية الطفل والمرأة، لمواجهة العادات والتقاليد الموروثة الخاطئة، من زواج للأقارب، وزواج القاصرات، وتنظيم الأسرة، إضافة لمجابهة الهجرة غير الشرعية، والأمية، مشيرا إلى أن تلك العادات وهذه التقاليد الخاطئة فى طريقها للتناقص بالجهود المبذولة والبرامج التوعوية المتعددة، لافتا الى أن المحافظة  تشهد طفرة تنموية لم تشهدها من قبل بمختلف القطاعات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جهتها، تقدمت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشكر للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لما يقدمه من تيسيرات أمام مسئولى المجلس، لآداء مهامهم على الوجه الأكمل، ودعمه المستمر والمتواصل للمجلس على أرض المحافظة، وحرصه على المشاركة في الفعاليات التي ينظمها المجلس، بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى مواطني المحافظة.

أضافت أن كل الفعاليات التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تأتي إنطلاقًا من دور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان تمتع الأفراد بها عبر التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتأهيل وإعداد الكوادر الحكومية، من خلال الدورات التدريبية والزيارات الميدانية المتخصصة، لافتة إلى أن الفيوم من المحافظات الأول فى التعاون الإيجابي مع مختلف برامج المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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محافظ الفيوم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور أحمد الأنصارى السفيرة مشيرة خطاب الفيوم

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