الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السكرتير المساعد بالفيوم يشهد احتفال تنفيذ 422 وصلة مياه وصرف بقرى إطسا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد أحمد شاكر، سكرتير عام المحافظة المساعد، بناءً على تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاحتفالية التي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بالتعاون مع الأندية الروتارية، بمناسبة الانتهاء من تنفيذ 422 وصلة مياه شرب وصرف صحي للأسر الأولى بالرعاية وغير القادرة على دفع قيمة مقايسات المياه في قرى منية الحيط وأبوجندير والغرق بمركز إطسا، عن طريق الأندية الروتارية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم والأندية الروتارية في مصر.

"السكرتير المساعد بالفيوم" يشهد احتفال "شركة المياه" و"أندية روتاري" بتنفيذ 422 وصلة مياه وصرف في قرى مركز إطسا.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والنائب حاتم المليجي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أيمن نزيه محافظ الأندية الروتارية، ومحمد أبوالقاسم نائب رئيس مركز ومدينة إطسا لشؤون القرى، وحشد كبير من ممثلي الأندية الروتارية والمواطنين.

وأشاد محافظ الفيوم بالتعاون المثمر والبناء بين الأندية الروتارية وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي في مجال توصيلات مياه الشرب والصرف الصحي، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية في القرى والعزب والنجوع، لتوفير مياه الشرب لهم على مدار اليوم من خلال هذه التوصيلات.

وأكد المحافظ حرص القيادة السياسية والحكومة المصرية على توفير مياه الشرب النقية للأسر غير القادرة، وذلك وفق المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن البعض يغفل أن قطرة الماء تساوي حياة، فيجب علينا جميعًا أن نحافظ على المياه بشتى الطرق.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، على أهمية الدور المجتمعي للشركة والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل غير القادرين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أنه تم توصيل ما يقرب من 722 توصيلة منذ العام الماضي وحتى الآن، منها 300 توصيلة بعزبة الجبل التابعة للوحدة المحلية بقلمشاة عام 2023، وتوصيل 422 توصيلة بواقع 355 توصيلة مياه شرب و67 توصيلة صرف صحي داخل نطاق قرى وعزب ونجوع الوحدات المحلية بمنية الحيط وأبو جندير والغرق.

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السكرتير المساعد بالفيوم احتفال شركة المياه و أندية روتاري شركة المياه انديه روتاري وصلة مياه وصرف بقري مركز إطسا

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