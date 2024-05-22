"أبو أحمد" بيلف الشوارع على العجلة يبيع زرع ونباتات: "اتعودت على الشقى" (لايف)

عُمرهِ 65 عاما، ويتجول بعجلتهِ مُحمِّلًا عليها جميع أنواع الزرع والنباتات، من ورد وريحان ونعناع وغيرهم، عم أبو أحمد يتجول في الشوارع على العجلة لبيع زرع ونباتات لكي يصرف على بيته بالفيوم.

أبو أحمد 65 سنة بيلف الشوارع على العجلة

قال أبو أحمد حمدى، لـ"الدستور" إنه يبلغ من العُمر 65 عاما ولديه 4 أبناء، وهو من يصرف عليهم ويرعاهم، ومن عشقه للنباتات والزرع أصبح بائعا لهم على عجلة يتجول بها داخل شوارع مدينة الفيوم.

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وأضاف بائع الزرع، “بنزل كل يوم من بيتي الساعة الثامنة صباحًا، أتجول في الشوارع لكسب المال الحلال، هي دى شغلانتى مش بفهم في حاجة غيرها”.

وأشار إلى أنه ينصح الزبائن بطريقة الاهتمام بالزرعة والحفاظ عليها، لافتا إلى أن أسعاره تتراوح من 15 جنيها لـ25جنيها بالأصيص، قائلًا "إنه يعمل فى مجال الزرع والنباتات في مشتل وهو في عُمر الثلاثين، وتعلَّم كل شيء عن هذا المجال، وقرر أن يبيع الزرع للمواطنين بأسعار رمزية.

واستكمل حديثه، تختلف أذواق الناس في اختيار الزرع فمنهم من يحب الريحان والفُل أكثر وعليهم إقبال، ومنهم من يريد أن أقوم أنا بترشيح نبات معين لزراعته في الظل فأرشح له الكرواتي.

واختتم حديثه قائلًا: "أنا بحب الزرع ومقدرش أعيش بعيد عنه مينفعش منزلش واقعد في البيت في رقبتي مسؤولية أموت لو قعدت وتركت عملي ورافض إن ولادى ينزلوا ويشتغلوا ويصرفوا عليا أنا اتعودت على الشقى".

أبو أحمد