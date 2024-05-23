ميدو: جمهور الأهلي الحقيقي سيدعم فريقه أمام الترجي بستاد القاهرة

صرح أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بأنه لابد من استفادة لاعبي الزمالك، بتحقق لقب الكونفيدرالية، لحصد العديد من البطولات، فهذا الأمر يبني ثقة كبيرة بين الجمهور ومجلس الإدارة الحالي.

وقال ميدو خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7: "جمهور الأهلي الحقيقي سوف يتواجد في مدرجات ستاد القاهرة لدعم الفريق الأحمر أمام الترجي التونسي، مثلما حدث مع فريق الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية".

وأضاف، أن فريق الترجي تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية، فالجهاز الفني لديه حالة جيدة بسبب نتيجة مباراة الذهاب لأنه كان يخشى تسجيل الأهلى هدف في مرماه بتونس".

وواصل ميدو: "الجهاز الفني للأهلي بقيادة كولر، يحتاج للحديث مع اللاعبين قبل مواجهة الترجى والحذر من الإندفاع الهجومي والاحتفاظ بالتوازن بين المهام الدفاعية والهجومية".

وأكمل: "الأنسب لتشكيل الأهلى المهاجم وسام أبو على، لما يمتلكه من موهبة عالية جدًا برفقة تاو، الذى يمتلك خبرات كبيرة فى المباريات الكبيرة وحسين الشحات وكريم فؤاد من آفضل العناصر لتعويض غياب معلول".

ميدو يكشف موقفه من العودة للتدريب

وأكد ميدو، أنه من الصعب حاليًا العودة لمجال التدريب مرة أخرى، بسبب انشغالي ببعض المشاريع الخاصة بكرة القدم سوف تخدم الكرة المصرية مستقبلًا.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي

ويستضيف المارد الأحمر نظيره الترجي التونسي، في الثامنة مساء السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

وكانت مباراة الذهاب بين المارد الأحمر وفريق باب سواقة، التي أقيمت بملعب رادس، السبت الماضي، قد انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.