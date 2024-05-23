سفير السعودية لدى اليابان: توافق فى السياسات العامة بين الرياض وطوكيو

أكد سفير السعودية لدى اليابان الدكتور غازي بن زقر، أن العلاقات بين السعودية واليابان مميزة جدًا، متوقعًا المزيد من الازدهار لها في المرحلة القادمة، وسيكون هناك توافق أقوى في السياسات العامة على كافة الجوانب.

وقال الدكتور غازي بن زقر، اليوم الخميس، إن أعمال منتدى الاستثمار السعودي الياباني في طوكيو أمس الأول الثلاثاء، كانت فرصة متميزة لاستعراض ومناقشة عدد من القطاعات.

وأوضح أن المنتدى شهد حضورًا قويًا من الجانبين، وشمل العديد من الطاولات المستديرة، وكان النقاش بها مركزًا جدًا، حيث كانت هناك طاولة مستديرة خاصة بكبريات الشركات وطاولة أخرى مختصة بالترفيه، وطاولة مختصة بالقطاع المالي وتطويره.

أضاف، أن هذه الطاولات المستديرة تنعقد ضمن منتدى كبير، وتساعد على التركيز على المحاور الأساسية الأهم في تطوير العلاقة المطلوبة بين الجانبين السعودي والياباني، وتحديدًا فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار.

وكانت السعودية واليابان، قد عقدتا أمس الأول الثلاثاء، منتدى أعمال ثنائيًا في طوكيو؛ لمناقشة تعزيز التعاون في الطاقة وقطاعات أخرى.