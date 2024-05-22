السعودية ترحب باعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين

رحبت وزارة الخارجية السعودية، بالقرار الذي اتخذته النرويج وإسبانيا وأيرلندا، اليوم الأربعاء، باعترافهم بدولة فلسطين، معتبرة أن القرارة يعبر عن إيجابية تجاه القضية الفلسطينية.

وثمنت المملكة هذا القرار الصادر من الدول الثلاث، لافتة إلى أنه يؤكد الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بحسب وكالة والانباء السعودية "واس".

ودعت السعودية باقي الدول للمسارعة في اتخاذ نفس القرار، الذي من شأنه الإسهام في إيجاد مسار موثوق به ولا رجعة فيه بما يحقق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني.

مصر ترحب بالقرار

كذلك رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بقرار كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين، في خطوة مقدرة تدعم الجهود الدولية الرامية إلى خلق أفق سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت مصر الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بعد إلى المضي قدمًا نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إعلاءً لقيم العدل والإنصاف، ودعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة الذي عانى من الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من سبعة عقود، وتمكينه من إقامة دولته المستقلة.

ردود فعل إسرائيل

أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن نية تنفيذ إجراءات لمنع دخول سفراء إسبانيا والنرويج وأيرلندا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت مصادر رسمية إسرائيلية، إلى أن هذا الإجراء يأتي ردًا على مواقف سياسية اعتبرتها الحكومة الإسرائيلية معادية لها.

وبحسب ما أفادت به قناة 13 الإسرائيلية، فإن تل أبيب تعتزم أيضًا استبعاد السفراء المذكورين من المشاركة في المناسبات الرسمية المقامة في البلاد، في إطار سلسلة من التدابير القاسية ضد تلك الدول.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة، تأتي على خلفية اتخاذ كل من النرويج وأيرلندا وأسبانيا خطوة الاعتراف رسميًا بدولة فلسطينية مستقلة.

واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السفيرين الإسرائيليين من أيرلندا والنرويج إلى إسرائيل للتشاور بشكل فوري، على خلفية إقرار الدولتين بالاعتراف بدولة فلسطينية.