الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السعودية ترفع جاهزيتها للتصدي للحوادث والهجمات السيبرانية خلال موسم الحج

موسم الحج
موسم الحج

 أكد نائب محافظ الهيئة الوطنية السعودية للأمن السيبراني علي المطيري، رفع الجاهزية للهجمات والحوادث السيبرانية خلال موسم الحج هذا العام.

وقال المطيري ـ في مقابلة خاصة مع قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأربعاء ـ إن "الهيئة الوطنية تنفذ خطة برنامج تعزز من خلالها الأمن السيبراني لرفع الجاهزية السيبرانية للأنظمة من أجل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام". 

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وأوضح أن هذا البرنامج يطور أيضا من القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، ويعزز من مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى ضيوف الرحمن والجهات الوطنية المشاركة، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير جميع الإمكانات، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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وأشار المطيري، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة من خلال تنفيذ العديد من التمارين العملية بمشاركة الجهات الوطنية لتعزيز الأمن السيبراني خلال موسم الحج، عن طريق إنشاء غرفة للعمليات، تعمل على مدى الساعة على رصد وتحليل التهديدات السيبرانية، ومشاركتها مع الجهات الوطنية، من أجل احتواء الوضع والسيطرة عليه.

محافظ الهيئة الوطنية السعودية أمن السيبراني علي المطيري هجمات والحوادث السيبرانية موسم الحج الهيئة الوطنية

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