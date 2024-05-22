قريبًا.. نقل مقر الرئاسة للعاصمة الإدارية الجديدة

قال خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إنه سيتم نقل مقر الحكم برئاسة الجمهورية للمقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف عباس، في كلمته بحفل افتتاح بطولة البوسكو، أن العاصمة الإدارية باتت مركز الحكم الرئيسي لمصر حيث تم نقل الوزارات ومجلس الوزراء إلى هنا والبرلمان المصري، مؤكدًا أن هناك طلبا شديدا علي الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة لذا تم البدء في التخطيط للمرحلة الثانية.

أوضح أن العاصمة الجديدة في مصر واحدة من أكبر المشاريع الحكومية التي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية حيث تمتاز العاصمة الإدارية الجديدة بالعديد من العوامل التي تجعلها جذابة للاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أنه تم تصميم العاصمة الجديدة ببنية تحتية حديثة ومتطورة تلبي احتياجات الشركات والمستثمرين الأجانب.

أوضح أنه توفر الحكومة بيئة استثمارية مشجعة وقوانين تحفز على الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين، لافتًا إلى مصر تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يزيد من جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن العاصمة الجديدة توفر فرص استثمارية متنوعة في مجالات كالعقارات، التكنولوجيا، الخدمات، والصناعية، موضحًا أن مصر تقع في موقع استراتيجي يجعلها مركزًا مهمًا للتجارة والاستثمار، ما يسهل وصول المستثمرين إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

أشار الى أن العاصمة الإدارية الجديدة وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب الراغبين في توسيع نشاطاتهم التجارية والاستثمارية إضافة إلى ذلك تسهم العاصمة الإدارية الجديدة في تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

أكد أن العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر مشروعًا استراتيجيًا يمثل نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر حيث إن مؤسسات حكومية وشركات دولية في العاصمة الإدارية تسهم في توفير بيئة عمل متقدمة ومحفزة للابتكار والاستثمار.

أوضح أن العاصمة الإدارية تمثل فرصة استثمارية كبيرة للشركات الأجنبية التي ترغب في الدخول إلى سوق مصر والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها، موضحًا أن الجهود الحكومية تستمر في تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار لتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية مهمة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.