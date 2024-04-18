الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"إسكان النواب": العاصمة الإدارية الجديدة تحظى باهتمام الاستثمار الأجنبي

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أكبر المشاريع العمرانية والاقتصادية في البلاد، حيث توفر مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية المتنوعة للمستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف شكري، لـ"الدستور"، أن أحد القطاعات الواعدة للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة هو قطاع العقارات تتوفر فرص كبيرة للاستثمار في مشاريع البناء والتطوير العقاري سواء للسكن أو للأغراض التجارية يجذب النمو السكاني المتزايد والطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية المستثمرين إلى هذا القطاع.

أشار إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة توفر فرص استثمارية بقطاع الخدمات، مثل الصحة والتعليم والسياحة، ويمكن للمستثمرين تقديم خدمات مبتكرة وعالية الجودة في هذه القطاعات لتلبية احتياجات السكان المتنوعة في المنطقة.

وأوضح أنه لا يمكن تجاهل دور الابتكار والتكنولوجيا في العاصمة الإدارية الجديدة يمكن للشركات التكنولوجية والشركات الناشئة الاستفادة من بيئة الابتكار والتطوير التي توفرها المدينة لتطوير حلول جديدة ومبتكرة في مختلف الصناعات.

وأوضح أنه علاوة على ذلك، توفر العاصمة الإدارية الجديدة فرص استثمارية في قطاع النقل واللوجستيات يمكن للشركات اللوجستية الاستفادة من موقع المدينة المتميز والبنية التحتية المتطورة لتقديم خدمات نقل فعالة وموثوقة للشركات والسكان.

وأكد بالنسبة للقطاع الصناعي، توفر العاصمة الإدارية الجديدة فرصًا مهمة للاستثمار في إنشاء وتشغيل المصانع ووحدات التصنيع حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من التسهيلات والمزايا التي توفرها الحكومة لتعزيز الصناعة وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

أوضح أنه يمكن للمستثمرين تطوير مشاريع سياحية متميزة تلبي احتياجات السياح والمسافرين القادمين إلى المدينة الجديدة.

وأكد أنه الحكومة  تعمل جاهدة على توفير بيئة استثمارية مشجعة في العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال تقديم حوافز مالية وتسهيلات للمستثمرين، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الدعم اللوجستي اللازم.

وأشار الي أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد بيئة استثمارية مثمرة ومتنوعة تجذب المستثمرين من مختلف القطاعات حيث توفر البنية التحتية المتطورة والتسهيلات الحكومية المقدمة فرصًا كبيرة للنجاح والازدهار في العديد من الصناعات.

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