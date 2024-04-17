محمود حجازى: العاصمة الإدارية والعلمين نجحا فى زيادة صادرات مصر العقارية

قال المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام إن العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة في مصر تمثلان مشاريع عملاقة تهدف إلى تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية للبلاد، حيث تمتاز هذه المشاريع بتوفير بيئة استثمارية ملائمة وفرص كبيرة لتطوير قطاع العقارات وزيادة صادراته.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تمتلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة موقعًا استراتيجيًا مهمًا، مما يجذب الاستثمارات الوطنية والدولية. وجود بنية تحتية متطورة وتصاميم معمارية مبتكرة يزيد من جاذبية هذه المشاريع ويحفز على زيادة الاستثمار في قطاع العقارات.

وأشار إلى أنه توفر العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة فرصًا استثمارية متنوعة للمطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع سكنية وتجارية وسياحية عالية الجودة. هذا يسهم في تنويع منتجات العقارات المصرية المقدمة للأسواق العالمية وزيادة صادراتها.

وأكد أنه تقدم الحكومة المصرية حوافز وتسهيلات للمستثمرين في هذه المشاريع مثل تسهيلات الضرائب والرسوم، وذلك لتشجيعهم على تنفيذ مشاريع عقارية مبتكرة وجاذبة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف أنه بالاستفادة من هذه العوامل الإيجابية، نجحت العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة في زيادة صادرات العقارات من خلال توفير فرص استثمارية مجزية، تطويرمشاريع عقارية متميزة، وتسهيلات حكومية ملائمة. هذا التنوع في العروض العقارية يلبي احتياجات عدة فئات من المستثمرين والمشترين سواء كانوا داخل مصر أو خارجها.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك، تسهم العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة في تعزيز السياحة العقارية من خلال إنشاء مرافق سياحية متكاملة تجذب السياح والمستثمرين. هذا يعزز الطلب على العقارات في هذه المناطق ويسهم في زيادة صادرات العقارات.

وأوضح أنه يمثل تحقيق النجاح في زيادة صادرات العقارات من خلال العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة نموذجًا للتنمية العمرانية والاقتصادية الشاملة. بالاستفادة من الموارد والفرص المتاحة، وبتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، يمكن لمصر أن تستمر في تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مهمة في قطاع العقارات على الصعيدين المحلي والدولي.