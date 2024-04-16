برامج وتخصصات دراسية جديدة بجامعات العاصمة الإدارية الجديدة

استضافت الجامعات الأوروبية في مصر بمقر الجامعة بالعاصمة الأدارية الجديدة زيارة رئيس جامعة سنترال لانكشاير الدكتور جراهام بالدوين،، بحضور مايكل فرناندو الدكتور أحمد أونسي، بول رو.

وقال الدكتور جراهام بالدوين، رئيس جامعة سنترال لانكشاير (UCLan)، إن سعيد بالترحيب والحفاوة الكبيرة التي وجدها منذ قدومه الى مصر، مقدما التهنئة لطلاب مصر بإنشاء الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتميزها باستضافة فروع أجنبية متميزة وبرامج فريدة، بجانب بنية تحتية ومعامل وإنشاءات مبهرة.

وأضاف رئيس جامعة سنترال لانكشاير أن فرع الجامعة في مصر يقدم تخصصات هندسية مختلفة ونادرة تعد تخصصات المستقبل، ويتم الدمج في الدراسة بين الجانب النظري والعملي بتعليم عالي الجودة بخبرات عالمية حيث تتميز الجامعة في تقديم هذه التخصصات بهذه المهارات بجانب فرص تدريبية متنوعة.

وأشار إلى أن جامعة سنترال لانكشاير تمتلك مكانه كبيرة ضمن الجامعات الإنجليزية حيث تعبتر من أقدم الجامعات داخل المملكة المتحدة والتى أسست عام 1828، وتم تصنيفها من قبل التصنيف العالمى للجامعات QS WORLD على أنها ضمن أفضل 7% طبقا للتقييم العالمي لعام 2022 وأنها إحدى الجامعات البريطانية الرائدة في مجال الشراكات الدولية وارتباطها بالصناعة.

وأوضح أن كلية الهندسة بفرع جامعة سنترال لانكشير تتمتع بعلاقات قوية مع العديد من الشركات والمؤسسات الهندسية الرائدة مما يوفر للخريجين فرص عمل مميزة بعد التخرج، وتقدم مجموعة واسعة من البرامج الهندسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، كما تركز البرامج الدراسية على الجانب النظري والعملي، حيث تتوفر لدى الكلية مختبرات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة مما يتيح للطلاب اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة للعمل في المجال الهندسي.

من جهته، قال الدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، إن هناك فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين مؤسساتنا واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، حيث تتماشى رؤية جامعة سنترال لانكشاير في مجال التعليم المبتكر والتزامها بالتعلم الذي يركز على الصناعة تمامًا مع رؤية الجامعات الأوروبية في مصر.

وأوضح هاشم أن إنشاء فرع لجامعة سنترال لانكشاير في حرم الجامعة هو شهادة على هذه الرؤية المشتركة، حيث توفر زيارة اليوم فرصة للدكتور بالدوين وفريقه للإطلاع مباشرة على البيئة الأكاديمية النابضة بالحياة في الجامعات الأوروبية في مصر وتقييم تقدم فرع جامعة سنترال لانكشاير بالجامعة، ونحن على ثقة بأن هذه الزيارة ستؤدي إلى تعاون أكبر بين الجامعتين في المستقبل.

وأكد رئيس الجامعات الأوروبية في مصر للدكتور بالدوين أنهم متحمسون لسماع آرائهم حول فرع جامعة سنترال لانكشاير ومناقشة مجالات محتملة لمزيد من التعاون، مثل إضافة برامج الطب والصيدلة، ومبادرات بحثية مشتركة، وبرامج تبادل طلابي، وورش عمل لتطوير أعضاء هيئة التدريس.

من جهته، قال الدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، إن هناك فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين مؤسساتنا واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، حيث تتماشى رؤية جامعة سنترال لانكشاير في مجال التعليم المبتكر والتزامها بالتعلم الذي يركز على الصناعة تمامًا مع رؤية الجامعات الأوروبية في مصر.

وأوضح هاشم أن إنشاء فرع لجامعة سنترال لانكشاير في حرم الجامعة هو شهادة على هذه الرؤية المشتركة، حيث توفر زيارة اليوم فرصة للدكتور بالدوين وفريقه للإطلاع مباشرة على البيئة الأكاديمية النابضة بالحياة في الجامعات الأوروبية في مصر وتقييم تقدم فرع جامعة سنترال لانكشاير بالجامعة، ونحن على ثقة بأن هذه الزيارة ستؤدي إلى تعاون أكبر بين الجامعتين في المستقبل.

وأكد هاشم آرائهم حول فرع جامعة سنترال لانكشاير ومناقشة مجالات محتملة لمزيد من التعاون، مثل إضافة برامج الطب والصيدلة، ومبادرات بحثية مشتركة، وبرامج تبادل طلابي، وورش عمل لتطوير أعضاء هيئة التدريس.

وتابع: أنا على ثقة بأنه من خلال التواصل المفتوح والالتزام المشترك بالتميز، يمكن للجامعات الأوروبية وجامعة سنترال لانكشاير بناء شراكة قوية ودائمة تعود بالفائدة على طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الأكاديمي الأوسع.